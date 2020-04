Djokovic fait un don à l’Espagne pour la lutte contre le coronavirus

Novak Djokovic voulait avoir un détail avec l’Espagne, l’un des pays les plus touchés au monde dans la pandémie de coronavirus. Le joueur de tennis a fait un don à la campagne #nuestramejorvictoria dirigé par Rafa Nadal et Pau Gasol. C’est le majorquin qui a été chargé de révéler que Nole avait apporté une grande contribution à travers les réseaux sociaux.

Un grand merci à @djokernole pour sa contribution à la campagne #nuestramejorvictoria en aidant les personnes dans le besoin dans la lutte contre le virus Corona.

Acte de classe 🙌🏻👏🏻 Hvala Nole! pic.twitter.com/ypnRPHIZAd

– Rafa Nadal (@RafaelNadal) 3 avril 2020

Bien que Serbie il y a aussi des cas de coronavirus, Djokovic ne voulait pas rater l’occasion d’aider le peuple espagnol. Dans notre pays, il a connu de nombreux succès au Mutua Madrid Open, mais aussi des huées occasionnelles en raison de son caractère et de sa rivalité avec Rafa Nadal.

DjokovicCependant, il a mis de côté toute sorte de rancune personnelle et Il voulait contribuer à la cause de l’arrêt d’une pandémie qui a fait plus de 11 000 victimes en Espagne. Il faut rappeler que Rafa Nadal et Pau Gasol ont lancé cette campagne il y a une semaine dans le but de lever 11 millions d’euros pour financer les fournitures médicales de 1 350 000 personnes touchées.