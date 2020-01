Djokovic félicite Federer d’avoir joué avec un problème à l’aine

Roger Federer et Novak Djokovic se sont rencontrés pour la 50e fois de leur carrière, mais le match de demi-finale de l’Open d’Australie de jeudi n’a rien à voir avec la dernière fois où ces deux grands joueurs se sont affrontés dans un tournoi du Grand Chelem.

Malgré un départ dominant de Federer avec une avance de 4-1 et 40-0 dans le premier set, il a commencé à s’effondrer et Djokovic a pris le relais, remportant le match 7-6 (1), 6-4, 6-3. Bien que la course de Djokovic à sa huitième finale de l’Open d’Aussie – il n’a jamais perdu dans ce tournoi majeur après avoir accédé au match de championnat – a été loin d’être dramatique, l’inverse est vrai pour Federer.

Deux des trois derniers matches du joueur suisse âgé de 38 ans en demi-finale étaient des victoires de retour en cinq sets remplies de bris d’égalité et en quarts de finale contre l’Américain Tennys Sandgren, il avait des problèmes d’aine et de jambe. Et il avait clairement encore des problèmes contre Djokovic, qui a donné à son adversaire le mérite d’un match durement disputé.

Dans l’interview sur le terrain de Djokovic par la suite, il a déclaré:

«Eh bien, cela aurait définitivement pu être différent s’il avait utilisé ces points d’arrêt. Il a très bien commencé. J’étais assez nerveux au début. Je veux juste dire du respect à Roger pour sa présence ce soir. Il était visiblement blessé et n’était pas à son meilleur – même près de son meilleur – en termes de mouvement. Et le respect d’avoir fait son possible et de faire de son mieux tout au long du processus. »

Après la victoire de Federer en quart de finale, il a déclaré, via .: “Je ne sais pas si vous pouvez appeler cela une blessure. C’est juste de la douleur et des problèmes. “

La victoire de Djokovic jeudi soir à Melbourne, ou très tôt le matin sur la côte Est, a étendu son avance sur Federer à 27-23 et 11-6 en Grand Chelem.

Bien qu’il ait gagné en sets consécutifs cette fois, quand Federer et lui se sont rencontrés à Wimbledon en 2019, ils ont étonné les fans de sport avec un match de près de cinq heures et cinq sets avec plusieurs bris d’égalité avant que le joueur serbe de 32 ans ne gagne finalement, 7- 6 (7-5), 1-6, 7-6 (7-4), 4-6, 13-12 (7-3).

Quand on a demandé à Djokovic, qui jouait pour sa 17e victoire en Grand Chelem, comment Federer avait fait de lui un meilleur joueur au fil des ans, il a félicité Federer ainsi que Rafael Nadal, qui a perdu en quart de finale contre Dominic Thiem mercredi. Djokovic a déclaré:

«J’espère que je l’ai fait 20% meilleur joueur que ce qu’il a fait pour moi, mon tennis et ma carrière. Bien sûr, il est l’un de mes deux plus grands rivaux tout au long de ma vie. J’ai joué le plus de matchs du Grand Chelem contre Rafa et Roger, donc ces deux gars ont définitivement fait une différence significative dans mon esprit et en comprenant mon propre jeu et ce qu’il faut pour vraiment gagner contre eux.

«Au début, je me souviens quand j’ai remporté mon premier titre du Grand Chelem ici en 2008, après cela, ça a été trois années très difficiles pour moi parce que chaque fois que j’allais à un grand match de finales ou de demi-finales de Grand Chelem, je perdais à l’un de ces deux gars. Il a fallu beaucoup de réflexion et de croyance, et bien sûr beaucoup de travail, pour perfectionner le jeu et défier ces gars sur la plus grande scène. »

Djokovic a également remporté l’Open d’Australie 2019 et ses sept titres sont un record à l’ère ouverte. S’il gagne à nouveau dimanche, il remportera son premier trophée consécutif à l’Aussie Open depuis 2015-2016.

Il jouera le vainqueur de la demi-finale Thiem-Alexander Zverev, qui aura lieu vendredi soir à Melbourne (3 h 30 HE).

