Djokovic parle de Federer avant le match de demi-finale

Pour la 50e fois de leur carrière, Roger Federer et Novak Djokovic s’affronteront en demi-finale de l’Open d’Australie, et si la dernière fois que ces deux légendes vivantes se sont affrontées en Grand Chelem est une indication, cela pourrait être un autre match épique.

Dans la finale de Wimbledon 2019, Djokovic et Federer se sont affrontés dans un match de près de cinq heures et cinq sets qui a captivé les amateurs de sport du monde entier avec le joueur serbe de 32 ans en tête, 7-6 (7-5), 1 -6, 7-6 (7-4), 4-6, 13-12 (7-3). C’était son 16e titre du Grand Chelem alors qu’il tentait d’attraper Federer avec 20 et Rafael Nadal avec 19.

Djokovic joue sur son meilleur terrain majeur avec sept de ses titres de Grand Chelem remportés à Melbourne, en compétition pour des trophées consécutifs de l’Open d’Australie dans son «tournoi préféré».

Malgré cela, le Djoker espère toujours avoir au moins une chance de battre son rival en demi-finale de l’Aussie Open.

Dans son interview sur le terrain après avoir battu Milos Raonic le mardi 6-4, 6-3, 7-6, Djokovic a déclaré à propos de Federer, 38 ans:

«De toute évidence, un immense respect pour Roger pour tout ce qu’il a accompli. Il a été l’un des grands de tous les temps et certainement l’un de mes deux plus grands rivaux. Et je l’ai dit à plusieurs reprises, je le répète: les affrontements contre Roger et Rafa ont fait de moi un joueur que je suis aujourd’hui.

«Je suis donc reconnaissant d’avoir eu tant de grands matches contre ces gars-là. J’espère atteindre au moins une balle de match dans quelques jours. »

Djokovic mène Federer (et Nadal, pour ce que cela vaut) dans les affrontements en face-à-face du Grand Chelem et dans l’ensemble, et au rythme où il va, il est raisonnable de penser qu’il sera considéré comme le GOAT du tennis masculin à la fin de sa carrière. Il mène Federer 26-23 au total et 10-6 en Grand Chelem et a remporté ses cinq derniers matches majeurs.

Lors de l’Open d’Australie, Federer a atteint les demi-finales juste avant Djokovic dans une incroyable victoire de retour sur l’Américain Tennys Sandgren. Il a sauvé sept balles de match dans le quatrième set et Djokovic était parmi ceux stupéfaits par ce que son rival peut faire.

Il a continué:

«C’était incroyable ce qu’il a fait sur le terrain aujourd’hui, et ce n’est pas la première fois qu’il le fait dans sa carrière. C’est pourquoi il est qui il est. Laissez le meilleur joueur gagner. »

La dernière fois que Djokovic et Federer se sont affrontés en général, c’était en finale de Nitto ATP en novembre, et Federer a gagné. Cependant, en Grand Chelem, la dernière fois que Federer a battu Djokovic était en demi-finale de Wimbledon en 2012.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Djokovic a continué de faire l’éloge de la victoire de Federer mardi et a parlé de ce qui le rend si formidable à jouer. Il a dit:

“Chaque fois que nous avons la chance de jouer les uns contre les autres, nous comprenons que cela prend un gros effort, et il nous est demandé de trouver le meilleur jeu afin de gagner les uns contre les autres. L’an dernier à Wimbledon, il avait deux balles de match, il était à un coup de gagner ce match, donc ce n’est pas comme si je dominais les matchs.

«J’ai eu du succès contre lui… en Grand Chelem en particulier, mais Roger est Roger. Vous savez qu’il va toujours jouer à un niveau aussi élevé, quelle que soit la surface. Et il aime jouer ce genre de matchs, de grandes rivalités, de demi-finales et de finales des Grands Chelems. Et il va probablement confirmer que c’est probablement la principale raison pour laquelle il est toujours en compétition – pour pouvoir concourir au Grand Chelem contre les meilleurs joueurs du monde.

«Ce qu’il a fait aujourd’hui était vraiment incroyable, revenir et sauver sept points de match. À son âge, il joue toujours aussi bien au tennis et prouve qu’il mérite d’être là-haut et qu’il est un grand combattant. »

Le match de demi-finale de Djovokic et Federer aura lieu jeudi matin à Melbourne, qui aura lieu mercredi à 19 heures. ET.

.