Djokovic «renaît» devant Thiem pour conquérir son huitième Open d’Australie

Novak Djokovic a de nouveau conquis l’Open d’Australie. Le Serbe a été refait et a fini par gagner en cinq sets pour Dominic Thiem (6-4, 4-6, 2-6, 6-3 et 6-4) pour décrocher son huitième titre à Melbourne et récupérer le classement numéro un, jusqu’ici aux mains de Rafa Nadal. Avec cette victoire, en plus, celle de Belgrade raccourcit la distance dans les titres du Grand Chelem, c’est déjà deux des Espagnols (19) et trois de Roger Federer (20).

Dominic Thiem et Novak Djokovic ils ont été cités ce dimanche à la fin de Open d’Australie. Pour l’Autrichien, c’était son premier grand rendez-vous sur le sol australien, même s’il avait déjà disputé deux autres finales du Grand Chelem, toutes deux à Paris. Le Serbe était chez lui: après sept finales et 100% efficaces, le scénario était bien connu. En outre, le butin pour Novak était beaucoup plus grand: en dehors du prix devait être le nouveau numéro un et raccourcir la distance dans les titres de la catégorie la plus élevée, ce serait deux de Nadal (19) et trois de Federer (20).

Il s’est vite avéré que la piste de Melbourne semblait sur mesure et Djokovic a immédiatement ouvert le score 3-0 au départ. Thiem, sans avoir peur, a choisi Soyez fidèle à votre philosophie: travailleur infatigable au bas de la piste, il a profité de la seule occasion qu’il avait de faire le contre-break et, avec son service et après avoir levé une balle de break, a fait le 4-4. Le duel était égal, mais Djokovic attendait son moment. Thiem n’a pas fini d’être solide avec son service et bien qu’il ait courageusement relevé une balle de set, une double faute gênante lui a fait perdre sa manche (6-4).

Le deuxième manga a commencé avec un service vierge pour chacun. Mais dans le troisième match, Djokovic était plus hésitant: il a concédé trois balles cassantes et bien qu’il en ait relancé deux, une double faute a remis le match à Thiem, qui a obtenu 2-1, rompre. L’Autrichien avait déjà fait ses devoirs tôt, mais Nole a obtenu le contre-coup au huitième match (4-4).

Djokovic quitte le jeu

Ça sentait alors le retour de Djokovic Mais le résultat a été différent. Le Serbe avait 15-40 à son service: deux balles de break pour l’Autrichien. Novak a touché la limite de temps pour décoller, le ballon s’est échappé un peu et le juge de la chaise a signalé une violation de temps, ce qui l’a fait jouer avec un deuxième service. Le Serbe l’a envoyée longtemps et le match est allé à Thiem. Djokovic a dépassé le juge président, lui a tapé du pied et a récriminé sa sanction. «Tu veux devenir célèbre», Il a dit depuis le banc. Ensuite, Thiem résolu avec son service, ferma la manche (6-4) et égala le match.

Nous allions au troisième set et Djokovic était toujours porté disparu. Thiem en a profité pour ouvrir un écart de 4-0 sur le tableau de bord – il a ajouté une partie de six matchs consécutifs. Peu à peu, Djokovic est réapparu mais la compagnie de lever deux pauses contre lui était de trop, plus devant un adversaire très à l’aise, qui a mis l’oeil au ballon avec un revers exquis. Cela lui a coûté quatre balles de set, mais Thiem a pris possession de la troisième manche et a mis deux sets un avant le surnom de M. Melbourne. Une seule manche sépare l’Autrichien de son premier Grand Chelem.

Djokovic a choisi de partir pour les vestiaires. Il se passait quelque chose de nouveau: jamais auparavant en finale à Melbourne -et avec celui-ci étaient huit- il en avait vu deux poser un. Le niveau de la Rod Laver Arena a encouragé l’heptacampeón à son retour. Ils en voulaient plus. Et regardez que le jeu était excitant. Djokovic et Thiem ont répondu au public et ont continué de ravir sur la base de grands coups.

Il n’était pas mort …

Le sentiment était que Djokovic jouait au gaz moyen mais était toujours là. La pause nécessaire pour briser l’équilibre en faveur de l’un ou de l’autre a été rapide, mais il est arrivé dans le huitième match clé et est tombé du côté du Serbe. C’était son moment. Il appartenait à Belgrade, 5-3 au-dessus et avec un service à blanc neutralisé la bataille en reprenant la quatrième manche (6-3). Le titre à Melbourne serait décidé dans le cinquième set, alors que près de trois heures et quart étaient déjà terminées.

Djokovic a emmené le duel où il voulait. Il a semé des doutes à Thiem et est allé au premier break and break up. Pour faire plus de brèche dans la confiance de son rival, Novak a levé deux balles de rupture avant de mettre le 3-1 avec lequel il a confirmé la pause précédente. Thiem s’est battu jusqu’au bout, se revendiquant comme l’un des meilleurs du circuit, également sur le ciment, mais n’a pu retracer. Après environ quatre heures de match, Djokovic a condamné la rencontre à prolonger son règne à Melbourne (6-4, 4-6,2-6, 6-3 et 6-4).

Avec ce huitième titre à Melbourne, Novak Djokovic compte maintenant 17 tournois du Grand Chelem dans sa carrière et il est situé à seulement deux de Rafa Nadal et trois de Roger Federer. Cette victoire permet également aux Serbes récupérer le numéro un dans le classement de ce lundi.