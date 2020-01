Djokovic s’effondre quand il se souvient de Kobe Bryant: “Quand j’avais besoin de lui, il était là”

Ce ne sont pas des jours faciles que tu vis Novak Djokovic après la mort de Kobe Bryant dans un tragique accident d’hélicoptère. Le Serbe n’a pas pu contenir les larmes après le triomphe en quart de finale de l’Open d’Australie contre le Canadien Milos Raonic.

Djokovic a qualifié de “déchirante” la mort de la légende de la NBA, qui n’a pas hésité à se qualifier «L’un des meilleurs athlètes de tous les temps». En outre, le Serbe a souligné le “soutien” qu’il a toujours fourni.

Djokovic s’est cassé quand il s’est souvenu de Kobe Bryant. Cela excite tout le monde. Le sport du deuil. pic.twitter.com/qDhM9uH1eK

– NBA pour tous (@NBAEnLinea__) 28 janvier 2020

«J’ai eu la chance d’avoir une relation personnelle avec lui au cours des 10 dernières années et quand j’avais besoin de conseils et de soutien, il était là pour moi«, Se souvient-il en essayant de combattre les larmes.

«Il était mon mentor, mon ami, et c’est navrant de voir et d’entendre ce qui lui est arrivé ainsi qu’à sa fille », a-t-il ajouté.

De plus, Djokovic portait une veste avec les initiales «KB» et les numéros 8 et 24, que Bryant a portés tout au long de sa carrière.