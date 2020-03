Documentaire 100% Julian Edelman: comment diffuser

Étant donné que la plupart des États-Unis travaillent à domicile en raison de ce que nous traversons actuellement en tant que pays, nous voulons vous offrir des options pour rester à jour avec du contenu sportif qui, selon nous, mérite d’être regardé.

Vous n’avez pas besoin d’être un fan des Patriots pour savoir ce qu’est un bourreau de travail Julian Edelman, que ce soit à l’entraînement ou sur le terrain, Edelman est toujours à 100% avec son métier.

100% Julian Edelman

Date de disponibilité: Maintenant

Films sportifs disponibles: NHL, NFL, MLB, NBA, PGA

Streaming de contenu sportif: fuboTV (regarder gratuitement)

Racontés par certains des meilleurs, y compris Tom Brady, Snoop Dogg et Michael Rapaport, ils reviennent sur un jeune Julian Edelman à travers son enfance et sa relation parfois tumultueuse avec son père. Être un récepteur 5’10 était toujours difficile et nécessitait un travail acharné s’il voulait se rendre dans la NFL. Il s’agit davantage de travail acharné, de détermination et de ne jamais abandonner que de Julian Edelman.

Ce documentaire suit Jules alors qu’il traverse une blessure et sa suspension de quatre matchs en 2018, il vous montre le travail qu’il met chaque jour pour retrouver son ancien moi tout en passant par ces épreuves et tribulations de blessure et de suspension.

