Dois-je assister à des événements sportifs dans un stade?

La propagation de COVID-19, une souche de coronavirus, a rapidement atteint des niveaux pandémiques dans des pays comme la Chine et l’Italie et a fait basculer l’économie mondiale.

Les experts de la santé mondiale ont déclaré que la maladie était un confinement passé, et nous devrions maintenant nous concentrer sur la limitation de la propagation aux communautés, en particulier celles qui sont immunodéprimées.

Dans cet esprit, nous avons des réponses à certaines de vos questions sur la façon de le faire, en particulier en ce qui concerne les événements sportifs. Vous pouvez avoir des billets pour un match professionnel à venir ou un tournoi sportif pour les jeunes auquel vos enfants devraient participer.

Devriez-vous y assister? Cela fait-il une différence si l’événement se déroule à l’intérieur ou à l’extérieur? Nous avons les meilleures réponses que nous puissions trouver.

Ce n’est pas vous… ce sont les autres dont vous devez vous soucier

Avant d’entrer dans quoi que ce soit, nous devons dire: lorsque vous décidez d’assister à un grand rassemblement, vous devez penser à l’ensemble de la population. Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de preuves que COVID-19 affecte les enfants. Pour cette raison, vous n’hésitez pas à assister à un tournoi sportif pour enfants.

Mais la principale crainte de COVID-19 est une propagation incontrôlable. Les médecins et les chercheurs ne connaissent pas suffisamment cette maladie et souhaitent limiter sa croissance avant de mieux la comprendre et, espérons-le, de concevoir un vaccin. Même si vous ne vous sentez pas personnellement menacé ou si vous ne pensez pas que vos enfants le sont, vous pouvez toujours porter et transmettre le virus à des personnes âgées ou immunodéprimées qui sont menacées par celui-ci.

Évitez les grandes foules si vous le pouvez, surtout à l’intérieur

Dans une interview avec le comité de rédaction USA TODAY, le Dr Scott Gottlieb, qui a été commissaire de la Food and Drug Administration de 2017 à 2019, a déclaré: «Je pense qu’en ce moment, nous devrions limiter les grands rassemblements, en particulier dans les zones où nous sachez qu’il y a propagation. “

Gottlieb continuerait de préciser que les grands rassemblements à l’intérieur sont particulièrement inquiétants, car la maladie se transmet plus facilement là-bas. Si vous pouvez éviter les grands rassemblements, en particulier à l’intérieur, comme un tournoi de jeunes ou un accord de basket-ball, vous devriez le faire.

Pour les événements en plein air, surtout si le temps est chaud, c’est un risque légèrement plus gérable, mais si vous avez entendu parler d’une épidémie dans votre région, vous voudrez probablement éviter tous les grands rassemblements, à l’intérieur ou à l’extérieur.

Se laver les mains souvent et rester à la maison en cas de maladie

COVID-19 semble se propager à travers de petites gouttelettes, qui peuvent être transmises par le visage ou les mains. C’est pourquoi les médecins encouragent les gens à ne pas toucher leur visage. Une autre façon de lutter contre la propagation consiste à se laver les mains souvent et soigneusement.

De même, même si vous sentez une petite toux, évitez les autres. Rester à la maison. Travail à domicile si possible. On pense que la maladie est transmissible avant même l’apparition des symptômes, et même si vous luttez contre un simple rhume, vous devriez limiter la transmission de tout virus pendant une période comme celle-ci.

La décision ne vous appartient peut-être pas

De plus en plus de ligues dans le monde annulent des événements sportifs ou les jouent à huis clos.

Encore une fois, c’est l’ancien commissaire de la FDA, le Dr Scott Gottlieb:

Je pense que nous allons arriver très bientôt à un point où nous pensons annuler des événements sportifs (ou les organiser) dans des stades vides comme ils le font en Corée du Sud. Vous ne voulez pas réunir beaucoup de gens dans des espaces fermés, en particulier à l’intérieur, où vous pouvez avoir un transfert facile. Regardez ce qui s’est passé avec les conférences CPAC (Conservative Political Action Conference) et AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Voulez-vous continuer à organiser des conférences et courir le risque que toute votre liste de participants soit mise en quarantaine parce qu’il y avait quelqu’un là-bas qui est infecté?

Fondamentalement, nous nous dirigeons très probablement vers des stades fermés pour des événements sportifs, surtout si cela commence à se propager comme ils le pensent.

Combien de temps cela va-t-il durer?

Nous ne savons pas. Le Dr Gottlieb a souligné que le virus semblait lutter contre l’air chaud et humide et a indiqué vers juillet et août comme un point d’arrêt possible, mais ce sont des suppositions estimées. Nous ne savons pas combien de temps cela durera.

Pour l’instant, nous devons essayer de limiter la propagation des maladies et donner à la communauté médicale mondiale le temps de travailler. Si vous le pouvez, évitez les grands rassemblements, en particulier les grands événements sportifs à l’intérieur.

