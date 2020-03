Dolores Aveiro, mère du footballeur, se met en forme avec ses enfants après avoir surmonté un accident vasculaire cérébral

Cristiano Ronaldo a publié une vidéo où sa mère est vue en train de faire du sport et très rétablie après avoir subi un AVC.

Dolores Aveiro, mère de Cristiano Ronaldo, se remet toujours de l’AVC qu’il a subi le 3 mars. Après trois semaines d’hospitalisation, elle est déjà à la maison avec sa famille, le Portugal est également confiné par le coronaviruset faire des exercices pour s’améliorer le plus rapidement possible, comme on peut le voir sur une photo publiée par le joueur de la Juventus. CR7 apparaît avec sa mère et ses sœurs et l’image est accompagnée du message suivant: «Très reconnaissant d’avoir ma mère à la maison et de récupérer. Prenez soin de vos familles et de vos proches.