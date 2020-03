Dom Smith, des Mets, troque l’ancien joueur des Astros 2017, J.D. Davis, pour avoir triché

ESPN a continué à faire un excellent dossier mercredi pour faire du micro aux joueurs de baseball tout le temps avec sa diffusion de la Ligue des pamplemousses des Mets et Cardinals.

Cette fois, nous avons pu entendre exactement comment les joueurs des Mets traitent leur coéquipier et ancien joueur des Astros de Houston, J.D. Davis.

C’était trop bien.

L’émission d’ESPN avait les Dominic Smith, Jeff McNeil et Davis des Mets tous prêts pour le jeu avec des écouteurs – de la même manière que la délicieuse émission avec Kris Bryant et Anthony Rizzo. À un moment de la quatrième manche, Davis a été interrogé sur l’utilisation de «feuilles de triche» pour les quarts de travail en tant que joueur de champ intérieur qui jouera sur le terrain.

Il a préparé Smith pour une excellente brûlure.

Smith a dit en plaisantant:

«J.D. a une tonne de feuilles de triche. Tu sais ce que je dis … “

Davis faisait partie des joueurs qui ont profité du scandale de la triche en route vers un titre des World Series 2017 – bien que les données montrent qu’il a utilisé avec parcimonie la tactique de la poubelle par rapport à d’autres joueurs d’Astros comme George Springer et Alex Bregman.

Et je suis sûr que Davis est maintenant habitué à ces jabs légers.

Smith a déclaré plus tôt à propos de la relation de Davis avec ses coéquipiers des Mets dans une interview avec WFAN:

«Ce n’était que des blagues depuis le tout début parce qu’il était très honnête quand il est venu ici avec nous. Nous avions en quelque sorte une idée de certaines des choses qu’ils faisaient. Nous en avons juste fait une légère blague. Évidemment, ça craint pour le jeu. Cela craint pour les personnes touchées. Ce n’est pas bon du tout pour le jeu, mais c’est ce que c’est. C’est une nouvelle saison ici, et il fait partie de nous. Nous l’accueillons à bras ouverts, lui et Jake (Marisnick, qui a également joué pour les Astros). Nous adorons ces gars et nous espérons qu’ils pourront nous aider à gagner une série mondiale. »

C’était donc très amusant.

.