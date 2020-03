Dominic Calvert-Lewin signe un nouvel accord de cinq ans avec Everton après une forme impressionnante

Dominic Calvert-Lewin a signé un nouveau contrat à long terme avec Everton.

Le jeune homme de 24 ans a engagé son avenir à Goodison Park jusqu’en 2025.

. – .

Dominic Calvert-Lewin est dans la forme de sa vie avec Everton

Calvert-Lewin a marqué 15 buts jusqu’à présent cette saison – le plus grand nombre de toutes les campagnes depuis qu’il a rejoint Everton dans le cadre d’un contrat de 1,5 million de livres sterling avec Sheffield United en 2016.

En signant son nouvel accord, l’attaquant a déclaré à Everton TV: «C’est une journée très fière.

«Cela a été agréable pour moi depuis le début à Everton et j’apprécie chaque jour de m’entraîner et chaque minute sur le terrain de football.

«Le redressement que nous avons connu depuis décembre est fantastique et la croyance en nous-mêmes que nous sommes de retour là-bas et pouvons rivaliser avec les meilleurs est bel et bien là.

«Et avec un homme comme Carlo [Ancelotti] diriger le navire, il nous permet de croire plus facilement au processus. »

Calvert-Lewin a marqué huit buts en 11 apparitions depuis qu’Ancelotti a remplacé Marco Silva en tant que patron d’Everton en décembre.

. – .

Carlo Ancelotti tire le meilleur parti de Dominic Calvert-Lewin

Sa forme brûlante a commencé à parler d’une première convocation senior de l’Angleterre pour les matchs amicaux de mars contre l’Italie et le Danemark.

Mais Calvert-Lewin vise à ramener le football européen à Everton.

Il a déclaré: «Nous voulons être en Europe et participer aux meilleures compétitions.

«Cela signifierait un peu plus pour gagner des trophées ici en raison du voyage que j’ai fait avec Everton et Evertonians.

«C’est personnel et c’est comme ça que je l’aime. Personnellement, je veux passer à un niveau supérieur. »

.