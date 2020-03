Dommage que personne ne sache comprendre James comme Ancelotti

James Rodríguez a été appelé à être un joueur important au Real Madrid. Après la Coupe du monde au Brésil, Florentino Pérez n’a pas hésité à le signer et au début, le pari s’est bien passé, mais tout ce qui commence bien ne se termine pas de la même façon et peu à peu la carrière du Colombien dans la L’ensemble blanc s’effondrait au point d’être pratiquement invisible.

Sa première saison à Madrid a été la meilleure, 17 buts et 18 passes décisives et une grande partie du mérite revient à un homme, Carlo Ancelotti. A cette époque, l’Italien était sur le banc et James était l’un des plus touchés par son départ. Avec Rafa Benítez, les choses ont mal commencé et se sont terminées encore pire, et avec Zidane, il n’a pas réussi à gagner sa confiance et est plus vu sur le banc que sur le terrain. Aucun des entraîneurs de la cafetière n’a su le comprendre aussi bien qu’Ancelotti.

Avec l’Italien James, il était un joueur important sur le terrain, il n’était pas seulement un de plus, il était l’un des joueurs fixes des onze, et ses contributions ont donné plus d’une victoire à l’équipe blanche. Mais cela allait à Ancelotti et commençait le déclin de James. Rafa Benítez a pris les rênes du banc du Real Madrid et la première chose que James a faite a été d’omettre les recommandations de l’entraîneur pour raccourcir ses vacances et au retour, il avait déjà perdu la propriété. De là, il ne savait pas comment revenir avec Madrid ou Zidane, ce qui l’a conduit à quitter temporairement l’équipe blanche et à rencontrer Ancelotti loin du Santiago Bernabéu, au Bayern.

L’Italien a réussi à récupérer le joueur qui avait fait de bons chiffres, bien que loin de ce qu’il avait réalisé lors de sa première saison dans l’équipe blanche. Avec Ancelotti sur le banc, James Rodríguez se rend sur le terrain. C’est un binôme qui fonctionne mais qui, en raison de diverses circonstances, ne pouvait pas être prolongé dans le temps. Le cas de James n’est pas unique. Il y a des joueurs qui font mieux avec les entraîneurs et c’est parce que l’entraîneur comprend le joueur, sa façon de jouer et de regarder le football.

L’entraînement ne consiste pas seulement à mettre 11 onze joueurs sur le terrain et Ancelotti le savait et le mettait en pratique. Sans l’Italien, James a suivi sa descente et sans freins et même pas Zidane, qui a réussi à faire en sorte que tous ses joueurs soient à pleine capacité est en mesure d’obtenir le sourire du joueur de café. Si le Français a réussi à comprendre James comme Ancelotti l’a fait, il pourrait en tirer beaucoup plus, mais c’est dommage que jusqu’à présent aucun d’entre eux ne l’ait fait.Je veux dire

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!