Donald Cerrone banni de l’UFC pendant six mois après la perte brutale de Conor McGregor

Donald Cerrone a été condamné à une suspension médicale de six mois de l’UFC après sa perte brutale à Conor McGregor à l’UFC 246.

‘Cowboy’ a été battu en 40 secondes après le combat de retour de McGregor après une série de frappes à l’épaule, un coup de pied haut et un genou écrasant qui ont entraîné sa mort rapide.

Conor McGregor a battu Donald Cerrone en seulement 40 secondes à l’UFC 246

L’équipe médicale de la Nevada State Athletic Commission a évalué Cerrone après le combat et diagnostiqué une fracture du nez et une fracture orbitale «légère» au visage.

Pour cette raison, l’homme de 36 ans fait face à une suspension médicale.

Cependant, il peut être autorisé plus tôt que juillet par un chirurgien maxillo-facial, bien qu’il soit mis à l’écart au moins jusqu’au 18 février sans contact jusqu’au 9 février.

Même pour quelqu’un d’aussi actif que Cerrone, il semble très peu probable que nous le voyions n’importe où près de février. Un retour tardif au printemps / été est probable.

Donald ‘Cowboy’ Cerrone a été transporté à l’hôpital après la perte de Conor McGregor

Ailleurs sur la carte UFC 246, la masselotte Maycee Barber a subi un ACL déchiré lors de sa défaite contre Roxanne Modafferi, selon son père. Incroyablement, Barber a réussi à tenir la distance même après qu’un médecin l’ait examinée à la fin du deuxième tour et a déclaré qu’elle avait une déchirure partielle du LCA.

Le NSAC a déclaré qu’elle avait besoin d’une IRM pour éviter un terme de six mois, mais c’est élémentaire à ce stade et il est peu probable qu’elle revienne en 2020.

Quant à McGregor, il n’a même pas pris un coup de poing pendant son combat avec Cerrone et est sorti du combat aussi vierge qu’il y est entré.

Les spéculations continuent de faire rage pour savoir qui ira se battre ensuite et on pense qu’il cherche un redressement relativement rapide.

Conor McGregor était à son meilleur niveau électrique

Jorge Masvidal semble être un choix logique, mais le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que “Gamebred” obtiendrait un tir au titre contre Kamaru Usman.

Justin Gaethje est sur la «liste» de McGregor, mais la trilogie Nate Diaz semble être le combat sur la plupart des gens.

