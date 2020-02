Donald Trump rêve de la présence du joueur de tennis au dîner d’État avec les rois Felipe VI et Letizia

Donald Trump il veut que Rafa Nadal assister au dîner d’État que vous offrirez au Maison Blanche en l’honneur de Rois d’Espagne 21 avril prochain. Comme ABC l’a révélé, le président américain s’est intéressé à la présence du joueur de tennis des Baléares, car ces événements ont tendance à être fréquentés par des personnalités éminentes de la culture, de l’art, du sport ou d’autres disciplines, du pays invité.

Cependant, La présence de Nadal au dîner semble compliquée car le jour 19 est la finale du Masters de Monte Carlo, tandis que le 23, il doit rejoindre le trophée Conde de Godó, avec lequel il a pris des engagements. Il est donc très difficile d’y assister.

Les Kings effectueront leur première visite d’État aux États-Unis à l’invitation du président américain Donald Trump et de son épouse, Melania. La dernière fois que les Kings se sont rendus aux États-Unis (bien que la visite n’ait pas un caractère d’État) était en juin 2018, lorsqu’ils ont joué dans une tournée qui comprenait la Nouvelle-Orléans (Louisiane), San Antonio (Texas) et Washington, où ils ont été reçus par le président Donald Trump et son épouse.

L’annonce a été officialisée via le compte de la Maison Blanche. Il a fait une déclaration sur son site Web qui dit qu’il servira à célébrer l’amitié étroite entre les deux pays et à réaffirmer l’engagement commun face aux défis mondiaux.