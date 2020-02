Doncic revient avec style et bat un nouveau record LeBron

Luka Doncic Il est revenu de sa blessure en grand. Le premier de Real Madrid Il a réalisé un autre triple-double (33 points, 18 passes décisives et 8 rebonds) lors de la victoire de Dallas (130-111) contre les Kings de Sacramento.

Mais au-delà de la victoire, ce duel a laissé un nouveau record pour un Luka Doncic qui sera ce week-end dans le NBA All-Star. Le slovène a battu une autre marque de LeBron après être devenu le premier joueur de la NBA avec 17 matchs de 30 + 10 avant d’avoir 21 ans, battant LeBron James.

Et il y a plus, selon les données fournies par ESPN Stats & Info, Doncic a également égalé Durant comme le deuxième joueur le plus bas avec plus de jeux de 30 points, un total de 28, dans la NBA. En outre, LeBron, qui en accumule 57.

Luka Doncic, à son retour:

33 points

12 rebonds

8 passes décisives

Et Dallas Mavericks l’emporte sur les Kings de Sacramento pic.twitter.com/1JjThVAOyr

– Plus qu’un jeu (@ Pasion_Basket1) 13 février 2020