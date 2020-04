Donner un sens à la science et à la philosophie des «développeurs»

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue de la même manière que Stewart accueille Forest dans l’épisode 7 de la mini-série Hulu Devs: avec une longue citation non attribuée.

Nous pouvons considérer l’état actuel de l’univers comme l’effet de son passé et la cause de son avenir. Un intellect qui, à un moment donné, connaissait toutes les forces qui animent la nature et les positions mutuelles des êtres qui la composent, si cet intellect était suffisamment vaste pour soumettre les données à l’analyse, pourrait condenser en une seule formule le mouvement du plus grand les corps de l’univers et celui de l’atome le plus léger; pour un tel intellect, rien ne pouvait être incertain et l’avenir, tout comme le passé, serait présent sous ses yeux.

C’est un passage qui semble provenir de Forest lui-même. Mais ce n’est pas de Forest, ni de Katie, ni même – comme Katie pourrait le deviner, d’après sa réponse à la citation de Philip Larkin de Stewart – Shakespeare. Il vient du savant et scientifique français Pierre-Simon Laplace, qui a écrit l’idée à la fin du Siècle des Lumières, en 1814. Lorsque Laplace a imaginé un intellect omniscient – qui est devenu le «démon de Laplace» – il n’était pas » t dire même quelque chose d’original: D’autres penseurs l’ont battu à l’idée d’un univers déterministe, parfaitement prévisible par décennies et siècles (ou peut-être des millénaires).

Tout cela pour dire que malgré le cadre futuriste et les atouts de la haute technologie de Devs – l’opus en huit parties d’Alex Garland qui atteindra sa finale la semaine prochaine – la tension centrale de la série est à peu près aussi ancienne que le boulier. Mais il y a une raison pour laquelle le débat sur le déterminisme et le libre arbitre ne cesse de se répéter: c’est une question existentielle au cœur du comportement humain. Les développeurs ne répondent pas de manière radicalement différente de celle des grands esprits de l’histoire, mais ils résument des dilemmes anciens et brisants dans un ensemble convaincant (et parfois déroutant). Garland l’a admis, reconnaissant: «Aucune des idées contenues ici n’est vraiment mes idées, et ce n’est pas que je présente ma propre vision perspicace. C’est plus que je dis que des gens très intéressants ont trouvé des idées très intéressantes. Les voici sous la forme d’une histoire. »

Devs est un mélange observable de quelques ingrédients attrayants. C’est un thriller d’espionnage qui oppose des agents russes à d’anciens membres de la CIA. Il s’agit d’une polémique de prudence et de science-fiction à propos d’une technologie potentiellement illimitée et de l’orgueil de la grande technologie. Comme les précédents efforts de réalisation de Garland, Annihilation et Ex Machina, c’est aussi une expérience esthétique saisissante, un mélange de composés brutalistes, de lignes épurées, d’une nature luxuriante et d’une bande-son excitante et troublante. Mais surtout, c’est une méditation sur des énigmes philosophiques séculaires, servie avec une garniture de science. Garland a cité des scientifiques et des philosophes comme sources d’inspiration pour la série.Pour découvrir les énigmes des développeurs, j’ai recherché des experts dont les tâches quotidiennes traitent des dilemmes auxquels Lily et Cie sont confrontés dans la fiction: un professeur d’informatique spécialisé en informatique quantique, et plusieurs professeurs de philosophie.

Il y a de nombreuses questions sur les développeurs auxquelles nous ne pourrons pas répondre. Quelle est la prime de soins de santé de Kenton? Est-ce gênant de travailler dans un laboratoire éclairé par une lueur dorée surnaturellement pulsée? Comment les programmeurs des développeurs font-ils du travail lorsqu’ils peuvent regarder la télé-réalité la plus fascinante au monde? Devs ne divulgue pas tous ses rouages ​​internes, mais à la fin de l’épisode 7, il a tiré le rideau presque aussi loin qu’il le pouvait. Le mystère principal des premiers épisodes – que font les développeurs? – est essentiellement résolu pour le spectateur bien avant que Lily n’apprenne tout via la parabole de Katie sur le stylo dans l’épisode 6. Au fur et à mesure que la série avance, les trucs d’espionnage commencent à sembler fortuits, et le les motivations des personnages deviennent claires. Tout ce qui reste à régler est la petite affaire des énigmes insolubles qui ont dérouté les philosophes pendant des siècles.

Voici ce que nous savons. Forest (Nick Offerman) est un génie de la technologie obsédé par un seul objectif: retrouver sa fille décédée, Amaya, qui a été tuée dans un accident de voiture alors que sa mère conduisait et parlait à Forest au téléphone. (Il se blâmerait probablement pour l’accident s’il croyait au libre arbitre.) Il ne cache pas le fait qu’il n’a pas quitté Amaya émotionnellement: il donne son nom à son entreprise, utilise son visage pour son logo, et, au cas où ces hommages seraient trop subtils, installe une statue géante d’elle au siège social. (En tant que métaphore de la façon dont Amaya continue de peser sur sa vie, la statue est trop évidente, mais au moins elle a l’air cool.) Avec une équipe de développeurs triés sur le volet, Forest construit secrètement un ordinateur quantique si puissant que, à la fin de l’avant-dernier épisode, il peut parfaitement prédire l’avenir et projeter le passé à l’envers, permettant aux habitants de Devs de se connecter à n’importe quel événement passé avec une clarté réaliste. C’est le démon de Laplace rendu réel, à l’exception du fait que ses pouvoirs de perception échouent au-delà du point où Lily est apparemment programmée pour faire quelque chose que l’ordinateur ne peut pas prédire.

J’ai demandé au Dr Scott Aaronson, professeur d’informatique à l’Université du Texas à Austin (et directeur fondateur du Quantum Information Center de l’école) d’évaluer la représentation de l’informatique quantique par les développeurs. Le site Web d’Aaronson note que ses recherches se concentrent sur «les capacités et les limites des ordinateurs quantiques». Il serait donc probablement l’une des premières recrues de Forest si Amaya était une véritable entreprise. Aaronson, que j’ai déjà consulté sur la plausibilité du voyage dans le temps dans Avengers: Fin de partie, m’a de nouveau humouré et a regardé Devs en dépit d’avoir été brûlé auparavant par les crimes d’Hollywood contre la mécanique quantique. Son verdict, sans surprise, est que l’informatique quantique dans Devs – comme celle de Fin du jeu, qui cite l’un des mêmes physiciens (David Deutsch) dont Garland a dit qu’il l’a inspiré – est principalement un habillage de fenêtre ondulé à la main.

“Un ordinateur quantique est un appareil qui utilise un phénomène central de la mécanique quantique – à savoir,” l’interférence des amplitudes “- pour résoudre certains problèmes avec un comportement de mise à l’échelle considérablement meilleur que tout algorithme connu fonctionnant sur n’importe quel ordinateur existant pourrait les résoudre”, dit Aaronson. Si vous vous demandez quelles sont les amplitudes, vous pouvez lire l’explication d’Aaronson dans un éditorial du New York Times qu’il a écrit en octobre dernier, peu de temps après que Google ait affirmé avoir atteint un jalon appelé «suprématie quantique» – la première utilisation d’un ordinateur quantique pour effectuer un calcul beaucoup plus rapidement que n’importe quel ordinateur non quantique. Selon les calculs de Google, la tâche que sa puce «Sycamore» a effectuée en un peu plus de trois minutes aurait pris 100 000 des ordinateurs conventionnels existants les plus rapides 10 000 ans. C’est un raccourci assez impressionnant, et nous n’en sommes encore qu’à l’aube de l’ère de l’informatique quantique.

Cependant, cette statistique comporte une mise en garde: les ordinateurs quantiques ne sont pas meilleurs dans tous les domaines que les ordinateurs conventionnels. «Les applications où un ordinateur quantique surpasse considérablement les ordinateurs classiques sont relativement peu nombreuses et spécialisées», explique Aaronson. “Pour autant que nous le sachions aujourd’hui, ils aideraient beaucoup avec les problèmes de prédiction uniquement dans les cas où les prédictions impliquent fortement un comportement mécanique quantique.” Les applications potentielles des ordinateurs quantiques incluent la prédiction du taux de réaction chimique, la prise en compte de nombres énormes et éventuellement le craquage du cryptage qui protège actuellement Internet (en utilisant l’algorithme de Shor, qui est brièvement mentionné sur les développeurs), et la résolution de problèmes d’optimisation et d’apprentissage automatique. «Notez que la reconstruction de ce à quoi ressemblait le Christ sur la croix ne figure pas sur cette liste», dit Aaronson.

En d’autres termes, l’objectif que Forest essaie d’atteindre ne se situe pas nécessairement dans la timonerie de l’informatique quantique. «Dans la mesure où les ordinateurs peuvent aider à prévoir des scénarios plausibles pour le passé ou le futur (comme nous les avons déjà pour, par exemple, les prévisions météorologiques), il n’est pas du tout clair dans quelle mesure un ordinateur quantique peut même aider – on pourrait simplement vouloir des ordinateurs classiques plus puissants », explique Aaronson.

Ensuite, il y a le problème qui va au-delà de la question du quantique par rapport au conventionnel: chaque type d’ordinateur nécessiterait des données sur lesquelles baser ses calculs, et l’ensemble de données que les prédictions et les rétrodictions de Devs exigeraient est inconcevablement détaillé. “Je doute que la reconstruction du passé lointain soit vraiment un” problème de calcul “, dans le sens où même le supercalculateur de science-fiction le plus puissant ne pourrait toujours pas vous donner des réponses fiables s’il ne disposait pas des données d’entrée appropriées”, déclare Aaronson, ajoutant: «Pour autant que nous le sachions aujourd’hui, le mieux que tout ordinateur (classique ou quantique) puisse faire, même en principe, avec toutes les données que nous pourrions éventuellement collecter, est de prévoir une gamme de futurs possibles et une gamme de possibles passés. Les données dont il aurait besoin pour déclarer l’un d’entre eux le “vrai” avenir ou le “vrai” passé ne seraient tout simplement pas accessibles à l’humanité, mais seraient plutôt perdues dans des bouffées d’air microscopiques, les radiations s’envolant de la terre vers l’espace. , etc.”

À la lumière de l’obstacle inimaginablement élevé de la collecte de suffisamment de données dans le présent pour reconstruire à quoi ressemblait ou ressemblait quelqu’un à une époque éloignée et sans données, Forest se présente comme un patron ridiculement exigeant. On comprend, mec: Amaya te manque. Mais que diriez-vous de tapoter vos employés dans le dos pour avoir réussi l’impossible? «L’idée que le chaos, l’effet papillon, la dépendance sensible aux conditions initiales, la croissance d’erreur exponentielle, etc. signifient que vous exécutez votre simulation 2000 ans dans le passé et que vous vous retrouvez avec seulement une image floue et statique de Jésus sur la croix plutôt qu’une image claire, doit être, comme, l’euphémisme le plus fou de l’histoire des euphémismes », dit Aaronson. Quant à l’avenir, ajoute-t-il, “prévoir le temps dans trois semaines pourrait être impossible à jamais.”

“L’intrigue de cette série en est une qui aurait été totalement, à 100% familière aux anciens Grecs – il suffit de remplacer l’ordinateur quantique par l’Oracle Delphic.” —Dr. Scott Aaronson, professeur d’informatique à l’Université du Texas à Austin

En plus de tout cela, Aaronson dit: “Le siège social des développeurs est certainement beaucoup plus sophistiqué (et plus propre) que n’importe quel laboratoire d’informatique quantique que j’ai jamais visité.” (Est-ce que Kenton passe l’aspirateur entre les séances de torture?) Au moins, l’ordinateur ressemble plus ou moins à un ordinateur quantique.

OK, alors peut-être que je n’avais pas besoin de persuader un savant de l’informatique quantique de regarder plusieurs heures de télévision pour confirmer qu’il n’y avait aucun moyen de regarder les hommes des cavernes peindre. Garland n’est coupable d’aucun péché scientifique que les conteurs précédents n’ont pas commis à plusieurs reprises. Chaque fois que Aaronson a conseillé des scénaristes, ils lui ont seulement demandé de leur dire quels mots scientifiques rendraient leurs histoires préexistantes invraisemblables un peu réalisables. «Il est probablement incroyablement rare que les écrivains laissent les possibilités et les limites réelles d’une technologie guider leur histoire», dit-il.

Bien que le spectacle vérifie le nom des interprétations réelles de la mécanique quantique – Penrose, onde pilote, mondes multiples -, il ne s’y engage pas profondément. L’interprétation des ondes pilotes soutient qu’un seul futur est réel, alors que de nombreux mondes affirment qu’un grand nombre de futurs sont tous également réels. Mais ni l’un ni l’autre ne permettraient de prévoir parfaitement l’avenir, compte tenu de la difficulté de tenir compte de chaque variable. Garland est apparemment conscient du caractère farfelu de son histoire, car à plusieurs reprises, des personnages comme Lily, Lyndon et Stewart expriment l’incrédulité tacite du public, déclarant que telle ou telle chose n’est pas possible. Chaque fois qu’ils le font, Katie ou Forest est là pour leur dire que c’est le cas. Ce qui est bien, très bien: comme le démon de Laplace, Devs se veut plus une expérience de pensée qu’un scénario réaliste. Comme Katie le dit lors de son dialogue sur la pilule bleue avec la pilule rouge avec Lily, “Vas-y.”

Nous pourrions aussi bien accompagner Garland, car toutes les libertés scientifiques qu’il prend sont au service des idées plus profondes de la série. Comme le dit Aaronson, “Mon opinion est que la série ne parle pas du tout de l’informatique quantique – elle ne fait que l’utiliser comme un mot à la mode. Il s’agit vraiment des questions beaucoup plus anciennes du déterminisme contre l’indéterminisme et de la prévisibilité contre l’imprévisibilité. ” Il conclut: “L’intrigue de cette série en est une qui aurait été totalement, à 100% familière aux anciens Grecs – il suffit de remplacer l’ordinateur quantique par l’Oracle Delphic.” Aaronson – qui dit qu’il aime en quelque sorte les développeurs malgré sa technobabble quantique – le saurait: il a écrit un livre intitulé Quantum Computing Since Democritus.

En parlant de Démocrite, consultons quelques philosophes sur le thème du libre arbitre. L’un des aspects les plus hallucinants de l’adhésion des Devs au déterminisme dur – la théorie selon laquelle le comportement humain est entièrement dicté par des facteurs extérieurs – est son insistance sur le fait que les personnages ne peuvent pas changer leur comportement même s’ils ont vu la prédiction par l’ordinateur de ce que ils sont sur le point de le faire. Alors que Forest demande à Katie: «Et si une minute plus tard, nous vous voyons croiser les bras et vous dites:« Fuck the future. Je suis un magicien. Ma magie brise les lignes de tramway. Je ne vais pas croiser les bras. “Vous mettez vos mains dans vos poches et vous les gardez là jusqu’à ce que le temps soit écoulé.”

Il semble qu’elle devrait être capable de faire ce qu’elle veut de ses mains, mais Katie l’arrête rapidement. «La cause précède l’effet», dit-elle. «L’effet mène à la cause. L’avenir est fixé exactement de la même manière que le passé. Les lignes de tramway sont réelles. » Bien sûr, Katie pourrait se tromper: un personnage pourrait défier la prédiction de l’ordinateur dans la finale. (C’est peut-être le mystérieux événement imprévisible.) Mais nous avons déjà vu certains personnages ne pas sortir du tramway. Dans une scène de l’épisode 7 – qui, comme le note Aaronson, rappelle fortement la scène VHS dans Spaceballs – nous voyons plusieurs membres de l’équipe Devs répéter les mêmes déclarations qu’ils viennent d’entendre l’ordinateur prédire qu’ils feraient une fraction de seconde plus tôt . Ils ne peuvent s’empêcher de réaliser la prédiction. De même, Lily se retrouve chez Devs à la fin de l’épisode 7, malgré sa résolution de ne pas le faire.

En mettant de côté l’improbabilité d’une prédiction parfaite qui existe, est-il logique que ces personnages ne puissent pas dévier de leur trajectoire prédite? Oui, selon cinq professeurs de philosophie que j’ai interrogés. Gardez à l’esprit ce que Garland a cité comme une critique courante de son travail: “que les idées dont je parle sont sophomoriques parce qu’elles sont le genre de choses dont les gens parlent lorsqu’ils se font lapider dans leurs dortoirs.” Nous sommes sur le point d’entrer dans la zone lapidée.

“Dans cette histoire, [the characters] sont dans un univers totalement déterministe », explique Ben Lennertz, professeur adjoint de philosophie à l’Université Colgate. «En particulier, le visionnement de la vidéo du futur lui-même a été déterminé par l’état d’origine de l’univers et les lois. Ce n’est pas comme si les choses se passaient et que la personne allait croiser les bras, mais un miracle non déterministe s’est produit et on leur a montré une vidéo de ce qu’elle allait faire. Le visionnage de la vidéo et la réaction de la personne font partie de la même progression que la scène de la vidéo. ” En substance, l’ordinateur aurait déjà prédit ses propres prédictions, ainsi que la réaction de chaque personnage à leur égard. Tout ce qui se passait faisait toujours partie du plan.

Erin Flynn, de l’Ohio Wesleyan University, fait écho à cette interprétation. “Les gens dans ces scènes font ce qu’ils ne font pas bien qu’ils soient informés qu’ils le feront, mais (en partie) parce qu’ils ont été informés qu’ils le feront”, a déclaré Flynn. (Pensez à Katie disant à Lyndon qu’il est sur le point de s’équilibrer sur la rambarde du pont.) «Cela ne veut pas dire qu’ils seront obligés de se conformer, mais seulement que leurs connaissances constituent vraisemblablement une partie importante des conditions causales menant à leurs actions. Lorsque l’ordinateur «voit» l’avenir, l’ordinateur voit que ce qu’ils feront sera rendu nécessaire en partie par ces connaissances. L’ordinateur aurait vraisemblablement fait des prédictions différentes si les gens ne les avaient jamais entendus. »

En outre, ajoute David Landy de l’Université d’État de San Francisco, le fait que nous voyons quelque chose se produire dans un sens ne signifie pas que cela n’aurait pas pu se produire autrement. «Supposons que nous sachions qu’un gars va croiser les bras», dit Landy. «S’ensuit-il qu’il n’a pas la capacité de ne pas croiser les bras? Eh bien, non, parce que ce que nous entendons habituellement par «a la capacité de ne pas croiser les bras», c’est que si les choses s’étaient passées différemment, il n’aurait pas croisé les bras. Mais en stipulant au départ qu’il va croiser les bras, on stipule également que les choses ne se passeront pas différemment. Mais il peut rester vrai que s’ils s’étaient déroulés différemment, il n’aurait pas croisé les bras. Donc, il pourrait avoir cette capacité, même si nous savons qu’il ne va pas l’exercer. »

“Nous devons nous attendre à ce que des choses étranges se produisent lorsque nous parlons d’une situation très étrange.” —David Landy, professeur à l’Université d’État de San Francisco

Si votre tête a commencé à tourner, vous pouvez voir pourquoi les Grecs n’ont pas réglé ce problème bien avant que Garland ne s’y mette. Et s’il semble toujours étrange que Forest ne puisse apparemment pas mettre ses mains dans ses poches, eh bien, qu’est-ce qui ne semble pas étrange dans le monde des développeurs? «Nous devons nous attendre à ce que des choses étranges se produisent lorsque nous parlons d’une situation très étrange», dit Landy. «Autrement dit, nous sommes habitués à ce que les gens fassent ce qu’ils veulent de manière fiable. Mais nous nous sommes habitués à cela en faisant des observations dans un certain environnement: un sans voyage dans le temps ou des ordinateurs omniscients. L’introduction de ces choses change l’environnement, donc nous ne devrions pas être surpris si nos inférences habituelles ne tiennent plus. “

Voici où nous pourrions vraiment vouloir mimer un hit de marijuana. Neal Tognazzini de l’Université Western Washington souligne que l’on pourrait vraisemblablement sembler prédire l’avenir en puisant dans un avenir qui existe déjà. «De nombreux philosophes rejettent le déterminisme mais acceptent néanmoins qu’il existe des vérités sur ce qui se passera dans le futur, car ils acceptent une vision de la philosophie du temps appelée éternalisme, qui est (grosso modo) l’idée de l’univers bloc – le passé, le présent et l’avenir sont toutes les parties de la réalité », dit Tognazzini. Cette théorie dit que le passé et le futur existent à une certaine distance temporelle du présent – nous n’avons tout simplement pas encore appris à voyager entre eux. Ainsi, Tognazzini poursuit: «Vous pouvez accepter l’éternalisme du temps sans accepter le déterminisme, parce que le premier est juste une vue sur la question de savoir si l’avenir est réel alors que la seconde est une vue sur la façon dont l’avenir est connecté au passé (c’est-à-dire s’il existe «lignes de tramway»). »

Selon cette école de pensée, l’avenir n’est pas ce qui doit arriver, c’est simplement ce qui va arriver. Si nous avons en quelque sorte un aperçu de notre avenir à partir du présent, il pourrait apparaître comme si nos chemins étaient fixes. Mais ces futurs auraient en fait été façonnés par nos actions librement choisies entre-temps. Comme le dit Tognazzini, “C’est un destin de notre propre fabrication – ce qui revient à dire, aucun destin du tout.”

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



Si nous acceptons que les membres des développeurs sachent ce qu’ils font, alors les prédictions de l’ordinateur sont déterministes et le passé dicte l’avenir. C’est inquiétant, car cela nous prive apparemment de notre agence. Mais, Tognazzini dit: «Même alors, il est toujours vrai que ce que nous faisons maintenant contribue à façonner cet avenir. Nous faisons toujours une différence dans ce à quoi ressemblera l’avenir, même si c’est la seule différence que nous aurions pu faire, étant donné les lignes de tramway sur lesquelles nous nous trouvons. … Le déterminisme n’est pas comme une force qui opère indépendamment de ce que nous voulons, ce qui fait de nous des marionnettes. Si c’est vrai, cela s’appliquerait également à nos vies mentales, de sorte que l’avenir qui s’annonce pourrait bien être exactement celui que nous voulions. »

Cela s’apparente à la position «compatibiliste» défendue par David Hume, qui cherche à concilier les concepts apparemment contradictoires du déterminisme et du libre arbitre. Comme le dit notre dernier philosophe, William Blattner, de l’Université de Georgetown, «si le déterminisme doit être plausible, il doit trouver un moyen de« sauver les apparences », dans ce cas, expliquer pourquoi nous avons l’impression de choisir, même si à certains moments niveau le choix est une illusion. ” La perspective compatibiliste concède qu’il ne peut y avoir qu’un seul avenir possible, mais, Flynn dit, «insiste sur le fait qu’il y a une différence entre être déterminé de façon causale (nécessaire) à agir et être forcé ou contraint d’agir. Tant que celui qui a vu son avenir ne fait pas ce qui a été prévu parce qu’il a été contraint de le faire (contre sa volonté, pour ainsi dire), alors il l’aura fait librement. »

Dans la finale, nous découvrirons si les prédictions de l’ordinateur sont aussi parfaites et inviolables que Katie le prétend. Nous apprendrons également probablement l’un des secrets les plus gardés des développeurs: ce que Forest a l’intention de faire avec son modèle parfait d’Amaya. L’émission n’a pas laissé entendre que l’ordinateur peut ressusciter les morts de quelque façon que ce soit, donc à moins que Forest ne se contente de voir sa fille simulée sur un écran, il peut essayer d’entrer lui-même dans la simulation. Dans l’épisode 7, les développeurs semblaient préparer le terrain pour une telle étape; comme l’a dit Stewart, “C’est la réalité ici. Ce n’est même pas un clone de la réalité. La boîte contient tout. “

Une forêt simulée, unie à sa fille simulée, serait-elle plus heureuse à l’intérieur de la simulation qu’il ne l’était dans la vie réelle, en supposant qu’il soit conscient qu’il est à l’intérieur de la simulation? Le philosophe Robert Nozick a exploré une question similaire avec son hypothétique «machine d’expérience». La machine d’expérience stimulerait notre cerveau de telle manière que nous pourrions fournir autant de plaisir que nous le voulions, sous n’importe quelle forme. Cela ressemble à un endroit agréable à visiter, et pourtant la plupart d’entre nous ne voudraient pas y vivre. Cette réticence à entrer en permanence dans la machine d’expérience semble suggérer que nous voyons une certaine valeur dans une connexion authentique à la réalité, même si elle est désagréable. “Penser que je passe du temps avec ma famille et mes amis est tout simplement différent de passer du temps avec ma famille et mes amis”, explique Tognazzini. “Et comme je pense que les relations sont la clé du bonheur, je suis sceptique quant à notre bonheur dans une simulation.”

Si la réalité était suffisamment douloureuse, le soulagement de cette douleur valait peut-être le sacrifice. “Supposons, par exemple, que le monde réel soit devenu presque inhabitable ou autrement plein de misère”, dit Flynn. «Il me semble que la vie dans une simulation peut être vécue comme un sanctuaire. Peut-être qu’une expérience là-bas serait teintée de tristesse pour le monde perdu, mais je ne suis pas sûr de savoir que c’est une simulation qui empêcherait nécessairement d’être heureux. » Forest semble toujours misérable à propos d’Amaya IRL, donc pour lui, ce compromis pourrait avoir un sens.

De plus, si la «vraie» vie est totalement déterministe, Forest ne peut pas faire de distinction entre la vie à l’intérieur et à l’extérieur de son ordinateur quantique. «Si la liberté est un élément essentiel de la satisfaction, il est difficile de voir comment nous pourrions être satisfaits dans une simulation», explique Blattner. Mais pour Forest, la liberté n’est une option nulle part. “Quelque chose dans la situation semble triste, peut-être pathétique, peut-être même tragique”, a déclaré Flynn. “Mais si le monde est une véritable simulation dans le domaine décrit, pourquoi ne pas simplement le comprendre comme la capacité de visiter un autre monde réel dans lequel sa fille existe?”

Ceux qui souscrivent à «l’hypothèse de simulation» croient que ce que nous considérons comme la vraie vie – y compris mon expérience de l’écriture de cette phrase et votre expérience de la lecture – est en soi une simulation créée par un ordre d’être supérieur. Dans notre monde, il peut sembler douteux qu’une telle création sophistiquée puisse exister (ou que tout ou n’importe qui voudrait la créer). Mais dans le monde de Forest, une simulation tout aussi sophistiquée que la «vraie» vie existe déjà dans les développeurs – ce qui signifie que ce que Forest perçoit comme la vraie vie pourrait être la simulation de quelqu’un d’autre. S’il est peut-être coincé dans une simulation de toute façon, il pourrait tout aussi bien choisir celle avec Amaya (s’il a un «choix»).

Garland a choisi de raconter cette histoire à la télévision parce que sur grand écran, a-t-il dit, “cela aurait été un peu trop tronqué”. Sur le petit écran, c’est probablement un peu trop long: parce que nous en savons plus que Lily depuis le début, ce qu’elle a appris dans les épisodes ultérieurs a remanié de vieilles informations pour nous. Là encore, Devs s’est senti familier depuis le début. Si Laplace a obtenu un laissez-passer pour recycler Cicero et Leibniz, nous donnerons à Garland un laissez-passer pour canaliser Laplace. Quelle est une autre présentation d’un casse-tête qui a fait exploser les humains pour toujours?