Donovan Mitchell a plaisanté sur le coronavirus avec des fans de jazz avant de contracter le coronavirus

Donovan Mitchell a plaisanté avec les fans d’Utah Jazz sur le fait d’avoir le coronavirus peu de temps avant de tester lui-même le coronavirus.

Avant l’épreuve de force de cette semaine entre le Jazz et le Thunder d’Oklahoma City, Mitchell pouvait être vu en train de plaisanter avec les fans concernant la pandémie qui balayait le monde.

“Vous ne pouvez pas toucher (la balle), vous pourriez tous avoir le virus”, a-t-il dit à un groupe en souriant.

Peu de temps après, la NBA a révélé que son coéquipier Rudy Gobert était positif pour le coronavirus. La ligue a immédiatement annulé sa saison immédiatement. Peu de temps après, il est apparu que Mitchell était également descendu avec un coronavirus.

Selon un communiqué publié par l’organisation, Mitchell était le seul autre membre de l’équipe à être positif.

“Dans le prolongement du test COVID-19 positif d’hier, les responsables de la santé de l’Oklahoma ont testé tous les membres du groupe de voyage Utah Jazz, confirmant un résultat positif supplémentaire pour un joueur de jazz”, indique le communiqué.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec le CDC, l’Oklahoma et les responsables de l’État de l’Utah, et la NBA pour surveiller leur santé et déterminer la meilleure voie à suivre.

Étant donné que Gobert et Mitchell sont tous les deux jeunes et en pleine santé physique, le virus ne les menace guère. Le vrai danger, c’est qu’ils le transmettent à quelqu’un dont le système immunitaire n’est pas aussi fort que le leur.

Les deux joueurs sont actuellement en quarantaine.

