Donovan Mitchell et Rudy Gobert peuvent-ils réparer leur relation – en public?

Parce que même les joueurs de la NBA ne peuvent pas transformer un jeu de H-O-R-S-E ou de NBA 2K en divertissement de masse, les nouvelles les plus intéressantes de la ligue cette semaine sont venues via la rupture en cours entre les Jazz All-Stars Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Avant samedi, les deux hommes ne s’étaient pas parlé depuis plus d’un mois, ce que Gobert a confirmé dimanche au journaliste Taylor Rooks, lorsque Gobert a été testé positif pour le coronavirus le 11 mars et Mitchell a fait de même le lendemain. Des titres tels que «Rudy Gobert et Donovan Mitchell ne sont pas en bons termes» et «Donovan Mitchell aurait été furieux contre Rudy Gobert» ont fait leur apparition depuis, tous avec l’implication que Mitchell reproche à Gobert d’avoir propagé le virus. Vendredi, une source a déclaré à The Athletic que leur relation “ne semble pas récupérable”. Dimanche, il était temps de limiter les dégâts. Gobert a déclaré au journaliste Taylor Rooks sur Instagram Live que lui et Mitchell avaient finalement parlé ce week-end et que les choses étaient «super» maintenant. Les athlètes sont obligés de doubler en tant que responsables des relations publiques tout le temps, mais nous ne l’avons jamais vu faire parce qu’un joueur a probablement propagé un virus mortel à un autre – et a maintenant dû réparer les clôtures.

Il n’est pas difficile d’imaginer pourquoi Mitchell est en colère contre Gobert; pendant quelques semaines, toute la communauté du basket-ball a ressenti la même chose. Gobert sera toujours connu comme le patient zéro de la ligue pour COVID-19. Au début, il a été blâmé par beaucoup pour sa propagation dans la NBA. Mais le patient zéro implique que Gobert a été le premier cas, alors qu’en réalité nous savons seulement qu’il a été le premier joueur à être diagnostiqué. Beaucoup de ceux qui contractent le virus sont asymptomatiques. Le directeur du CDC a estimé que plus de 25% des porteurs ne présentaient aucun symptôme, tandis que le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré la semaine dernière que c’était entre 25% et 50%. Il est impossible de connecter les points lorsque tous les points ne sont pas visibles, en particulier dans une ligue qui étire le pays et le traverse tous les soirs.

Lorsque Mitchell a été diagnostiqué le 12 mars, Gobert a été blâmé. C’est la nature humaine de chercher un bouc émissaire, et après tout, The Athletic a rapporté le 11 mars que Gobert avait passé du temps avec des parents venus de France, où le virus commençait à sévir, dans les jours précédant le voyage sur la route d’Oklahoma City. Cela dit, il n’est pas impossible que Mitchell, qui a dit à Robin Roberts sur Good Morning America qu’il n’avait éprouvé aucun symptôme, ait pu être celui qui l’a transmis à Gobert. La possibilité est «quelque chose que l’équipe a essayé de faire comprendre à Mitchell», a rapporté The Athletic.

Le fait que Gobert ne se soit pas éloigné de l’équipe après avoir éprouvé des symptômes semblables à ceux des flulks dans les jours précédant son test est une raison suffisante pour frustrer ses coéquipiers. Selon les joueurs de Jazz avec lesquels ESPN a parlé, Gobert avait une «attitude cavalière dans les vestiaires» à propos du virus. L’entraîneur de l’Utah, Quin Snyder, a déployé des efforts répétés pour informer l’équipe de la gravité de la situation. Le même jour que Snyder a tenu une deuxième réunion d’équipe avec des professionnels de la santé pour avertir ses joueurs, Gobert a terminé une conférence de presse en touchant facétieusement les enregistreurs des journalistes et les microphones placés devant lui. À l’époque, c’était puéril et dangereux; comme la situation s’est rapidement aggravée, ces quelques secondes – et ce clip – resteront avec Gobert pour le reste de sa carrière.

La nonchalance de Gobert a représenté la réaction la plus préoccupante du public au coronavirus aux États-Unis. “Pour être honnête avec vous”, a déclaré Mitchell lors de son apparition à Good Morning America le mois dernier, “il m’a fallu un certain temps pour me rafraîchir, et j’ai lu ce qu’il a dit et entendu ce qu’il a dit. Je suis content qu’il aille bien. Je suis contente d’aller bien. Je suis vraiment très heureux, pour être honnête, Robin, que ce n’était pas tout [team]. ”

Mitchell a déclaré à un public national qu’il avait lu les excuses que Gobert avait écrites avant d’en parler à son coéquipier. Mais le retard est juste. Il en est de même du temps dont Mitchell avait besoin pour décompresser. Ses coéquipiers se font subtilement des fouilles dans les médias tout le temps, mais je ne me souviens pas d’un moment où la raison a jamais été si terrible. Même si Mitchell décide d’aller au-delà, les deux devront faire face au défi décourageant de sauver leur relation aux yeux du public. Les analystes n’effleureront pas leur langage corporel pour déceler des signes de renforcement pendant les parties de jazz, car il n’y a pas de parties de jazz. Ne pas prendre une pandémie au sérieux est une toute nouvelle catégorie de fracture – et les moyens normaux pour réparer une relation n’existent pas. Il n’y a pas de vestiaire, pas d’avion d’équipe, pas d’entraînement, pas de tournage. Toutes les conversations se feront via Zoom, par téléphone, ou pire encore, véhiculées par les médias.

Avant que COVID-19 ne frappe la NBA, il y avait déjà des spéculations que les coéquipiers de Gobert n’étaient pas satisfaits de lui. «C’est à moi de prendre de bonnes positions sur le bord», a déclaré Gobert en novembre, expliquant aux journalistes qu’il avait besoin de plus de touches pour que l’infraction fonctionne, «et en même temps, c’est à mes coéquipiers de vouloir me trouver. ” Je reviens toujours à ce tweet, qui a été envoyé après qu’il était clair que Mitchell était livide:

Je savais que Rudy Gobert n’était pas un mec bien aimé lorsque la nouvelle a éclaté qu’il a attrapé ce rona et qu’aucun joueur de la NBA n’a envoyé ses meilleurs voeux.

– Beyonce a un oncle nommé Larry Beyince. Bruh …. (@DragonflyJonez) 10 avril 2020

Gobert et Mitchell ne peuvent pas non plus voir la situation dans son ensemble, car cette opportunité est en suspens indéfiniment. Sur la vidéo IG Live, Gobert a déclaré: «Il est vrai que nous n’avons pas parlé pendant un certain temps après cela, mais nous avons parlé il y a quelques jours. Nous sommes tous les deux prêts à aller là-bas et essayer de gagner un championnat pour cette équipe. ” C’est l’objectif ultime, mais les séries éliminatoires semblent moins possibles chaque jour qui passe.

Les deux joueurs sont prêts pour des extensions cet été; Gobert est éligible au supermax (bien qu’il y ait un débat sur la question de savoir si le Jazz devrait prendre un engagement aussi important) et Mitchell peut signer une extension maximale pour les recrues. Re-signer Gobert et Mitchell semblait être des certitudes avant le report de la saison. Maintenant, c’est compliqué par quelque chose en dehors du basket-ball. Le recours de Gobert aurait peut-être été suffisant si les joueurs partageaient toujours un objectif commun, participant toujours aux entraînements ensemble, toujours coincés dans le même plan d’équipe. Mais il est difficile de rester proche de quelqu’un quand on est obligé de rester si loin, surtout si cette intimité s’estompait déjà.