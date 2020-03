Donovan Mitchell et Rudy Gobert sont débarrassés du coronavirus

Les Utah Jazz étaient Team Zero en matière de coronavirus.

Rudy Gobert a été le premier athlète professionnel à tester positif pour le coronavirus et son coéquipier, Donovan Mitchell, a été testé positif peu de temps après. Le test positif de Gobert a conduit la NBA à suspendre immédiatement la saison, ce qui a déclenché une réaction en chaîne dans l’ensemble du paysage sportif, alors que d’autres ligues se précipitaient pour faire de même.

Avance rapide deux semaines plus tard et ils sont tous deux rétablis et en clair. Le ministère de la Santé de l’Utah a déterminé que tous les joueurs et le personnel de Jazz ont terminé leur temps d’isolement obligatoire et ne constituent plus une menace pour infecter les autres, quelle que soit la façon dont ils ont testé initialement.

Donovan Mitchell a réagi peu après l’annonce de la nouvelle.

Il est bon d’entendre que ces deux-là ont été clairs. Christian Wood, de Detroit, qui a donné des résultats positifs après cette épreuve, a également été blanchi.

Ce fut une période effrayante pour toutes les personnes impliquées. Maintenant, ils peuvent tous aller de l’avant avec un bilan de santé propre.

.