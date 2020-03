Donovan Mitchell se sent «bien» après un test de coronavirus positif

Après que la NBA ait suspendu sa saison mercredi soir lorsque le joueur de l’Utah Jazz Rudy Gobert s’est révélé positif pour le nouveau coronavirus, la nouvelle a éclaté le lendemain que son coéquipier, Donovan Mitchell, avait également été testé positif pour COVID-19, le nom de cette souche de coronavirus.

Jeudi, Mitchell a déjà parlé du diagnostic dans un article Instagram. Il a remercié les gens de le soutenir et a encouragé les autres “à se comporter de manière responsable à la fois pour leur propre santé et pour le bien-être de leur entourage”.

Dans une vidéo partagée par le compte Twitter de la NBA samedi, Mitchell a fourni une mise à jour sur sa santé alors qu’il était actuellement en quarantaine.

Dans la courte vidéo, Mitchell a déclaré:

«Je veux juste vous remercier beaucoup pour votre soutien continu, mec. Cela signifie beaucoup pour moi. Je me sens bien. Ca va bien. Je prends juste les précautions appropriées, comme me l’ont dit les autorités sanitaires.

“Je dois rester isolé, donc je suis en solo ici, je joue aux jeux vidéo toute la journée. Et j’ai hâte de revenir sur le terrain et de jouer pour les meilleurs fans du monde. Je manque vraiment de jouer devant vous, et je vous verrai bientôt. “

Alors que la NBA a été la première grande organisation sportive à suspendre sa saison, la NCAA, la NHL, la MLB, la MLS, la PGA Tour et la NASCAR ont été parmi celles qui ont suivi dans le but de ralentir la propagation du virus.

En plus de Mitchell et Gobert, d’autres personnalités sportives de haut niveau qui ont été testées positives pour le coronavirus comprennent un joueur XFL non identifié, le manager d’Arsenal Mikel Arteta et le défenseur de la Juventus Daniele Rugani.

