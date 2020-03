Doris Burke partage son expérience après un test positif

L’analyste ESPN NBA Doris Burke se remet et se sent bien après avoir été testée positive pour COVID-19 au début du mois. Burke a expliqué son expérience lors d’une apparition sur The Woj Pod avec Adrian Wojnarowski.

Burke a dit qu’elle avait remarqué ses premiers symptômes le 11 mars, quelques heures avant un match Nuggets-Mavericks qu’elle avait appelé. Burke a dit qu’elle se sentait incroyablement fatiguée et que sa tête battait, mais qu’elle se sentait mieux après avoir pris de l’aspirine. Elle a appelé le jeu et le lendemain, elle a ressenti un autre mal de tête et s’est toujours sentie fatiguée.

«Au moment où samedi le 14 a frappé Adrian, j’étais tellement fatigué que je… si j’essayais de sortir du lit du samedi 14 au mardi 17 mars, jour de la Saint-Patrick, je te trompe, je ne pourrais pas être hors du lit pendant plus de cinq minutes sans avoir besoin de se recoucher et de se coucher. »

Burke a déclaré qu’elle était allée à l’hôpital de Philadelphie pour se faire tester, et avait finalement obtenu les résultats huit jours plus tard. Burke dit qu’elle se sent maintenant bien. Elle a appelé toutes les personnes avec qui elle avait été en contact pendant ses voyages pour les alerter de son statut et a dit qu’elle se sentait “le cœur brisé” de la possibilité qu’elle aurait pu exposer d’autres personnes.

«Je ne peux pas commencer à vous exprimer le sentiment de gratitude que j’ai pour la santé et le souci que je voudrais simplement que les gens sachent que c’est important pour la distance sociale et continuer à fonctionner avec toutes les bonnes pratiques de lavage des mains, d’essuyage des surfaces. Quoi que vous disent vos professionnels de la santé de confiance, veuillez les suivre. »

