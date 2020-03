Dorktown: Les Astros de 1979 étaient une équipe de l’âge de pierre du baseball

Parce que les Astros de Houston n’ont pas été évoqués du tout en 2020, le moment est venu de leur accorder une certaine attention. Voici la progression de chaque match de chaque équipe de la MLB tout au long de la saison 1979, avec Houston en vert:

Ils ont fini d’avoir échoué à frapper même 50 round-trippers. À l’exception des Mets, vous pouvez voir le total des circuits de chaque autre équipe approcher ou dépasser le double de celui des Astros – et même New York a encore frappé plus de 50% de circuits supplémentaires que Houston.

Depuis que toutes les équipes ont commencé à jouer 162 matchs en 1962, personne n’a touché moins de 55 circuits en une saison complète. Et dans seulement trois des 1465 autres saisons d’équipe, une équipe n’a pas réussi à toucher plus de 60:

Mais c’est là que ça devient vraiment farfelu: si vous jetez un autre coup d’œil à ce graphique linéaire, vous verrez qu’il n’a pas si mal commencé pour eux. Ils étaient tout simplement mauvais à frapper les circuits pour le premier morceau de l’année – ils avaient même frappé plus de circuits que quelques autres équipes environ un mois après le début de la saison – pas historiquement mauvais.

Les choses ont commencé à déraper au début du mois de mai, où vous remarquerez une séquence de neuf matchs sans-coups englobant les matchs 28-36. Ils ont rebondi avec une sortie à deux coups sûrs lors du match 37 contre les Giants le 16 mai. Cela représente un point d’inflexion extrêmement amusant, car en suivant le reste de leur saison par la suite sur cette ligne verte, ils n’ont plus jamais eu une bosse similaire en un seul match .

Laissez cela couler une seconde: à partir du 17 mai, une période qui encapsule leurs 125 derniers matchs de la saison MLB de 1979, les Astros de Houston n’ont pas frappé plusieurs coups de circuit dans un seul d’entre eux. Des 25 autres équipes, le club moyen comptait plus de 26 matchs de ce type et toutes les autres équipes en avaient au moins 12:

Pour essayer de donner un peu de recul: 88 joueurs individuels combinés pour 141 de ces jeux dans la même période:

À partir du 17 mai, les Astros ont atteint un total de seulement 32 circuits. Cinq des 88 ci-dessus joueurs individuels (Dave Kingman, Mike Schmidt, Gorman Thomas, Jim Rice et Bob Horner) avaient plus de circuits après le 17 mai. Comparé à d’autres équipes, yanno, voici à quel point cela s’est mis en place:

Ils ont également connu des séquences sans but de 15 (matchs 100-114) et 20 (matchs 136-155). Personne d’autre cette saison-là n’a connu une séquence de matchs sans coup sûr plus de 10 matchs.

Leur séquence de 125 matchs consécutifs avec zéro ou un home run est tout simplement magnifique. En 1979, personne d’autre n’a connu une séquence aussi longue de plus de 35 matchs et, pendant toute l’ère de l’intégration (depuis 1947), aucune des 1789 autres saisons par équipe n’a connu une séquence de 70 matchs consécutifs sans avoir réussi à toucher plusieurs circuits. :

Pour mettre en lumière les individus, voici les totaux du home run 1979 de chaque Astro par rapport à chaque Red Sock, tracés par les apparences des plaques:

Un homme, le joueur de premier but Bob Watson, a même joué pour les deux équipes cette saison – avec ses points respectifs plus grands que les autres pour identifier facilement la comparaison de pommes à pommes sur le changement de décor. Il a été échangé à Boston au milieu de la saison après avoir frappé seulement trois circuits pour Houston, puis a frappé plus de circuits sur le reste de la saison pour son nouveau club que n’importe quel Astro avait toute la saison.

Peut-être étiez-vous alarmé si vous aviez remarqué que chaque point vert résidait au sud de 10 circuits. Et pour une bonne raison. Non seulement ils étaient la première équipe en un quart de siècle à ne pas avoir de dingers à deux chiffres (1954 Orioles), mais en 79, le reste des équipes de la MLB comptait en moyenne cinq de ces joueurs:

Les Astros ont eu le meilleur lancer en MLB cette saison, propulsé par Joe Niekro et J.R.Richard – les deux meilleurs lanceurs partants de la Ligue nationale lors du vote de Cy Young – ce qui les a aidés à gagner 89 matchs. Mais leur incapacité totale à goose leur offensive avec le long ballon, en particulier à partir de la mi-mai, les a fait entrer. Cela a eu pour résultat une unité si anémique que finalement aucun de leurs lancements incroyables n’a importé car ils ont terminé juste derrière les Reds qui ont remporté 90 pour le titre de division et la place dans le NLCS.

Une petite balle ne vous emmènera que si loin. À un certain moment, tu dois juste donner aux poussins une partie de ce qu’ils creusent.