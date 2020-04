Dorlan Pabón a révélé où il voulait prendre sa retraite

Dorlan Pabón a été l’un des éléments les plus constants du club de football de Monterrey ces dernières années, cependant, le cycle de l’attaquant de 32 ans avec les résidents de Monterrey pourrait être proche de la fin.

Dans une interview avec Win Sports, ‘Memín’ a parlé de ses dernières réalisations avec le ‘Gang’ et à quel point il était heureux au Mexique, mais a également mentionné quelques équipes sur lesquelles il aimerait prendre sa retraite.

“Je suis content de tout ce qui m’est arrivé ici au Mexique. Je remercie également Envigado et l’Atlético Nacional de m’avoir toujours ouvert les portes. Ce serait bien pour moi de jouer un bon rôle au Mexique, de passer par la porte d’entrée, puis J’irais chez Nacional ou Envigado. Ce sont les équipes qui m’ont fait confiance quand j’étais petit et ce serait un grand merci de revenir et de prendre sa retraite dans l’une des deux équipes “, a expliqué l’attaquant de Rayados.