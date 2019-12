D'où Flamengo vient-il? Profil des derniers adversaires de la Coupe du monde des clubs de Liverpool

Liverpool tentera de revendiquer la gloire de la Coupe du monde des clubs ce week-end face à Flamengo au Qatar.

Les Reds ont réservé leur place en finale du tournoi mondial grâce à un vainqueur de dernière minute de Roberto Firmino contre Monterrey mercredi.

Ils affronteront désormais les géants brésiliens Flamengo au stade international de Khalifa, après avoir battu Al-Hilal 3-1.

Alors, qui sont les adversaires de Liverpool en finale?

Liverpool affronte Flamengo en finale de la Coupe du monde des clubs

Qui est Flamengo?

Flamengo, nom complet Clube de Regatas do Flamengo, a été créé en 1895, ce qui les rend trois ans plus jeunes que Liverpool.

Mais c'était un club d'aviron pour commencer et n'a créé l'équipe de football qu'en 1911.

Ils ont de nombreux surnoms, notamment Rubro-Negro (Scarlet-Black) – en fonction des couleurs de leur club.

Le Flamengo est considéré comme le club le plus populaire du Brésil, avec des chiffres de 2018 totalisant plus de 30 millions de supporters, tout en étant parmi les plus riches.

D'où Flamengo vient-il?

Flamengo est basé à Rio de Janiero, la deuxième plus grande municipalité du Brésil en termes de population.

Le club joue ses matchs à domicile au célèbre Maracana. Le terrain a accueilli deux finales de Coupe du monde et a été la base principale des Jeux Olympiques de 2016.

La rivalité de Flamengo avec Fluminense est l'une des plus grandes du Brésil et vient après que les joueurs de Tricolor soient devenus insatisfaits et soient partis pour créer leur propre équipe tout en partageant le Maracana.

Pourtant, un affrontement plus important à Rio est le Derby de millions entre Big ‘Mengo et Vasco da Gama avec les équipes détenant les plus grandes bases de fans au Brésil.

Botafogo est une autre équipe basée à Rio, tandis que l'Atletico Mineiro est considéré comme l'une des principales rivalités interétatiques du pays.

Liverpool s'apprête à affronter Flamengo en finale de la Coupe du monde des clubs

Quels titres ont remporté Flamengo?

Flamengo compte parmi les clubs les plus performants d'Amérique du Sud, détenant un record de 35 Campeonato Carioca – le championnat d'État de Rio de Janeiro.

Ils ont remporté les titres d'État et de Brasileiro – championnat national – en 2019, faisant le triplé avec la victoire de la Copa Libertadores.

La Copa Libertadoes voit s'affronter les meilleurs d'Amérique du Sud, essentiellement leur version de la Ligue des champions d'Europe.

Flamengo a battu River Plate, champion en titre, pour remporter le titre pour la deuxième fois seulement en novembre et gagner également une place à la Coupe du monde des clubs.

Quels sont les joueurs de Flamengo?

L'homme vedette de Flamengo est Gabriel Barbosa. Le Brésilien est devenu célèbre à Santos, devenant Gabigol, avant de s'essayer en Europe à l'Inter Milan.

Un autre nom familier est Reinier, qui a été lié à une multitude de clubs européens d'élite, notamment Arsenal, Manchester City et le Real Madrid.

Il y a également un certain nombre de vétérans européens, dont le vainqueur de la Liga et l'ancien joueur de Chelsea Filipe Luis.

Rafinha, anciennement du Bayern Munich, est également retourné dans son pays cette année, tandis que Pablo Mari s'est rendu au Brésil cet été après avoir échoué à passer à Man City.

