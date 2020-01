Double défaite, perdra le numéro un si Novak Djokovic remporte l’Open d’Australie 2020

Rafa Nadal Je pourrais perdre le numéro un dans les prochains jours. Le joueur de tennis espagnol aurait sécurisé l’état de la première raquette du circuit à l’issue de ce premier Grand Chelem en signant la demi-finale à Melbourne mais ne pouvait pas avant Dominic Thiem (7-6, 7-6, 4-6 et 7-6). Maintenant Novak Djokovic pourrait récupérer le numéro un de l’ATP, Pour cela, le Serbe doit passer sur Roger Federer en demi-finale et finir de remporter le dernier tour dimanche prochain.

Il a combattu jusqu’à la fin mais n’a pas pu l’être. Rafa Nadal a été dépassé par un sensationnel Dominic Thiem et n’a pas pu mettre les pieds dans sa septième demi-finale à l’Open d’Australie. Sa chute en quart de finale de Melbourne a également compromis son statut de numéro un. Maintenant, Novak Djokovic peut arracher Nadal du trône.

Impossible de défendre la finale de l’année dernière, Nadal perdra 840 points ce qui donne à Djokovic la possibilité de récupérer le numéro un. Le Serbe n’a pas non plus la tâche facile, puisqu’il devra défendre la couronne obtenue l’an dernier à Melbourne. Celui de Belgrade, déjà en demi-finale, sera désormais mesuré face à Roger Federer et s’il passe sur le Suisse il affrontera le vainqueur de Dominic Thiem-Alexander Zverev.

Au-delà de voir votre condition numéro un en danger, cette défaite contre Dominic Thiem prive Nadal d’atteindre 20 tournois du Grand Chelem par Roger Federer. L’Espagnol aura une seconde chance à Roland Garros, en attendant ce que le Suisse fait encore à Melbourne.