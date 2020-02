Double «le baccalauréat», double les larmes et le vin

abc

Juliet et Amelia discutent de la controverse continue autour de Victoria F., Mykenna et Tammy à deux contre un qui n’était pas en fait à deux contre un, et plus de l’épisode 6

Le Bachelor est de retour pour un deuxième épisode cette semaine et nous aussi. Nous parlons de Victoria P. renvoyée à la maison (1:58), Mykenna et Tammy à deux qui n’étaient pas en fait à deux (11:42), la controverse continue autour de Victoria F. (20: 23), et comment Hannah Ann pourrait être notre nouvelle candidate préférée (30:45).

Hôte: Juliet Litman

Invité: Amelia Wedemeyer

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS