Drake contre Giannis Antetokounmpo est la meilleure rivalité de la NBA

Il y a près d’un an, l’ambassadeur du superfan / équipe des Raptors de Toronto, Drake, a tenté de prendre la tête de Giannis Antetokounmpo, et bien que la superstar des Milwaukee Bucks ait semblé l’ignorer, les Raps ont fini par remporter la finale de la Conférence de l’Est et, finalement, un ring .

Le tour 1 est allé à Drake.

Et il semblait que le rappeur voulait essayer de rentrer dans la tête du Greek Freak mardi encore quand il est venu à la Scotiabank Arena avec une paire de ceintures de champion de la WWE, clairement un tir contre Giannis et les Bucks, qui aiment faire la pré-match de la WWE ” combats.”

Comme vous le savez maintenant, Antetokounmpo a remporté le Round 2 grâce à une victoire sur les Raps, et le MVP en défense a écarté tout discours trash:

Après le match, il a dit ceci:

“Il se soucie de moi, vraiment pas.” BOOM. Je l’ai.

S’il vous plaît, qu’il y ait un match revanche Bucks-Raptors en séries éliminatoires. Nous avons besoin de plus de cela.

.