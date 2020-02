Drake revient à la traîne des Bucks et apporte des ceintures de la WWE

Le match des Raptors de Milwaukee Bucks-Toronto de ce soir ressemble à un match éliminatoire, principalement parce que ce sont les deux meilleures équipes de la Conférence de l’Est et qu’elles se sont rencontrées l’année dernière en finale de la conférence.

Il a également une sensation en séries éliminatoires parce que Drake est en mode troll complet alors qu’il s’est présenté au jeu avec non pas une, mais deux ceintures de championnat de la WWE.

Les Bucks sont devenus connus pour leurs routines d’avant-match à la WWE, avec Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo en tête.

Drake voulait que les Bucks sachent que les Raptors ont aussi des ceintures de championnat et qu’ils sont aussi les champions en titre de la NBA.

Drake a également donné la ceinture à la mascotte des Raptors, car Lopez se livre souvent à des «combats» avec les mascottes des équipes adverses:

Je sais que Drake fait cela pour attirer l’attention et que certaines personnes sont ennuyées par cela, mais j’aime quand Drake traîne sur le court. Il a rendu les séries éliminatoires et les finales NBA plus amusantes. Vous vous souvenez quand les Bucks se sont plaints de ses ébats pendant leur série? C’étaient de bons moments.

Certains fans sont d’accord:

