Drew Bledsoe admet qu’il n’a jamais pensé que Tom Brady serait un starter de la NFL

La légendaire carrière de Tom Brady dans la NFL est apparemment sortie de nulle part – le produit ultime des circonstances.

Brady était un quart-arrière de deuxième année lorsque le starter du Patriot Drew Bledsoe a été blessé à la poitrine au début de 2001. À ce jour, la plupart connaissent l’histoire: Brady a pris le relais en tant que starter et a conduit les Patriots à leur premier titre du Super Bowl. Bledsoe n’a jamais commencé un autre match pour la Nouvelle-Angleterre.

Six titres du Super Bowl plus tard, la carrière de Brady reste surprenante pour Bledsoe. Et dans une interview avec ESPN, Bledsoe a admis qu’il n’avait jamais pensé que Brady serait un starter de la NFL, le voyant davantage comme un remplaçant de carrière comme Jason Garrett.

Bledsoe a déclaré:

«Lorsqu’il faisait partie de l’équipe d’entraînement pendant son année recrue, j’ai en fait appelé mon conseiller financier à son sujet. «Hé, j’aime vraiment ce gamin. Il ne sera jamais partant. Il va être Jason Garrett ou l’un de ces gars qui seront là pour toujours. Tu vas vraiment aimer le gamin. »Et nous l’avons vraiment aimé. Nous l’avons en quelque sorte amené. Nous l’avons emmené dîner, probablement au moins une semaine sur deux. Mais l’aimait vraiment vraiment – et l’aime toujours. Personne en dehors de peut-être Tom lui-même n’aurait jamais pu prédire qu’il allait continuer à être un partant dans la ligue et être dans la conversation comme l’un des plus grands de tous les temps. “

Dans une interview séparée avec For The Win, Bledsoe a déclaré que personne ne pensait que Brady était quelque chose de * spécial *.

“Tommy était un jeune enfant du Michigan, un petit twerp maigre”, a déclaré Bledsoe. «La seule chose qui a retenu l’attention de Tommy quand il était jeune était qu’il était immédiatement un travailleur extrêmement dur et avait une grande personnalité à son sujet. Les gens gravitaient naturellement vers lui. Aucun de nous – à ce moment-là – ne pensait qu’il serait quelque chose de spécial. »

L’interview complète d’ESPN sera diffusée dimanche à 19 h. ET.

.