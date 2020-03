Drew Brees et son épouse allouent 5 millions de dollars pour aider les personnes touchées par la crise du coronavirus

Le quart des Saints prête un coup de main aux communautés de la Nouvelle-Orléans | Cindy Ord / .

Brittany et moi engageons 5 000 000 $ dans l’État de Louisiane en 2020. La priorité est maintenant d’aider nos collectivités à traverser cette période difficile. Après de nombreuses recherches et conversations avec des organisations locales, nous mobiliserons nos partenariats avec Second Harvest Food Bank, Ochsner Health Systems, Walk-Ons, Jimmy Johns, Smalls Sliders et Waitr pour préparer et livrer plus de 10 000 repas par jour dans toute la Louisiane pendant aussi longtemps. comme il le faut pour les enfants sur les programmes de repas, les personnes âgées et les familles dans le besoin. Faisons tous notre part, gardons l’espoir et traversons cela ensemble.

