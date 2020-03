Drew Brees fait un don de 5 millions d’euros et est l’athlète mondial qui contribue le plus à la lutte contre le coronavirus

Drew Bress Il est devenu l’athlète le plus attentionné au monde dans la lutte contre le coronavirus. Joueur de la NFL New Orleans Saints a fait don de 5 millions de dollars, près de cinq fois plus que Messi ou Cristiano, pour la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Drew Brees et sa femme Brittany ils ont promis de donner cinq millions de dollars pour aider le combat aux États-Unis à contrôler et à éradiquer la pandémie de coronavirus dans l’État de Louisiane, faisant du joueur des Saints l’athlète mondial qui a jusqu’à présent donné le plus d’argent pour combattre les effets de Covid -2019.

Dans l’annonce qu’ils ont faite via les réseaux sociaux, le couple Brees a indiqué que le don sera destiné à l’Etat de Louisiane, où ils résident et qu’il a également été l’un des plus touchés par le coronavirus.

Un don record

Drew Brees et son épouse ont suivi vendredi toute la journée dans tous les médias et réseaux sociaux en encourageant leurs abonnés et “Tous les membres de la communauté doivent faire notre part, garder l’espoir et surmonter cela ensemble”.

Drew Bress a insisté pour qu’ils recherchent avant tout nourrir les enfants dans les programmes de repas, les personnes âgées et les familles dans le besoin. Il a ajouté que le mariage continuera à le faire “aussi longtemps qu’il le faudra”, car la Nouvelle-Orléans est considérée comme l’un des épicentres de la maladie dans le sud du pays.

Les cinq millions de dons de la famille Brees sont les plus importants d’un athlète professionnel, l’un des plus importants de cette pandémie et l’un des plus récents de la famille Brees. Ligue nationale de football (NFL), qui dépasse déjà 40 millions de dollars.