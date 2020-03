Drew Brees peut faire un dernier tour du Super Bowl si les Saints lui demandent de l’aide

Les New Orleans Saints ont encore une fois échoué à faire le Super Bowl. L’équipe de Sean Payton a terminé la saison avec une fiche de 13-3, mais ils ont raté de peu un au revoir au premier tour. Ensuite, ils ont été bouleversés par les Vikings, sixième tête de série dans le Wild Card Round.

Maintenant, ils font face à une intersaison de transition. Les trois quarts-arrière (Drew Brees, Teddy Bridgewater et Taysom Hill) devraient être des agents libres. Brees a annoncé qu’il reviendrait et Hill devrait le faire aussi, donc le quart-arrière n’est pas un besoin – au-delà de savoir quoi faire quand Brees finira par prendre sa retraite.

Les Saints sont-ils toujours l’une des meilleures équipes de la ligue? Peuvent-ils obtenir un autre Super Bowl à court de Brees? Telles sont les questions pour répondre à cette intersaison après une autre défaite déchirante en séries éliminatoires.

New Orleans Saints (13-3), perdu en Wild Card Round

Les Saints sont entrés dans l’intersaison avec un peu plus de 10 millions de dollars en espace de plafond, donc le premier ordre devrait être de créer de la place. Une fois qu’ils ont fait cela, ils ont quelques besoins de longue date à combler, en plus de trouver un quart-arrière de l’avenir.

Avant l’agence gratuite:

Récepteur large: Michael Thomas est sans doute le meilleur récepteur de la NFL après avoir battu le record de réception d’une seule saison, mais les Saints ont besoin de lui pour obtenir de l’aide. Le repêchage est un bon point de départ – la classe des récepteurs larges cette année est profonde.

Cornerback: La Nouvelle-Orléans a de grosses décisions à prendre au cornerback. Eli Apple et P.J. Williams seront des agents libres, tandis que Janoris Jenkins réalisera un cap de 11,25 millions de dollars en 2020. Jenkins a été bon en un temps limité avec les Saints, mais ils doivent créer une salle de cap d’une manière ou d’une autre. Il serait préférable qu’ils puissent étendre Jenkins pour faire baisser son numéro de casquette.

Ligne offensive: Andrus Peat est un joueur autonome, donc les Saints ont un trou majeur à l’endroit de la garde gauche. Garder les Brees de 41 ans en position verticale devrait être une priorité pour la Nouvelle-Orléans, que cela signifie ramener de la tourbe s’ils en ont les moyens ou signer quelqu’un d’autre.

Quoi Chroniques de Canal Street veut plus cette intersaison: Mickey Loomis et le front office de la Nouvelle-Orléans doivent apporter leur aide à Brees en attaque après que le futur Hall of Famer a annoncé son retour pour la saison 2020. Thomas au large récepteur ne peut pas faire cela seul. Les Saints ont également besoin d’un gardien qui maîtrise à la fois la protection contre les passes et le blocage de la course, et quelqu’un idéalement qui peut également jouer au tacle à la rigueur lorsque Terron Armstead manque finalement de temps en raison d’une blessure. En défense, les Saints devront verrouiller un deuxième cornerback pour s’apparier avec Marshon Lattimore. – Christopher Dunnells

Après l’agence gratuite:

Les Saints ont fait beaucoup de travail avec des extensions et des contrats de restructuration pour créer un espace de plafond, ce qui est génial car ils avaient besoin de beaucoup. Pourtant, l’équipe a re-signé Drew Brees, a fait appel à un autre receveur efficace à Emmanuel Sanders et a comblé le vide laissé par Vonn Bell avec Malcolm Jenkins. L’abaissement du hit de Janoris Jenkins a été une victoire majeure.

Secondeur: Bien que les Saints aient en théorie trois bons secondeurs, il y a quelques problèmes. Alex Anzalone et Kiko Alonso ont tous deux une longue histoire de blessures, et si l’un d’eux se blesse à nouveau, Demario Davis est laissé seul. Les Saints pourraient utiliser une mise à niveau à la position.

Cornerback: La restructuration du contrat de Jenkins n’a été que la première chaussure à tomber. Les Saints ont également perdu Eli Apple en agence libre et ils ont besoin d’aide au poste. Marshon Lattimore est une élite, mais ils ont besoin d’une meilleure option au nickel et de quelqu’un pour potentiellement prendre le relais de Jenkins dans un proche avenir.

Ligne offensive: Les Saints ont ramené de la tourbe à l’endroit de la garde gauche, ce qui est bien mais cela ne bouge pas l’aiguille. Ils ont besoin d’une mise à niveau de Peat depuis un certain temps et doivent absolument ajouter un joueur de ligne intérieur ou deux dans le repêchage de la NFL.

Nous reviendrons sur les Saints après notre arrivée au repêchage de la NFL 2020.