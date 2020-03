Drew McIntyre dit que “ l’incroyable ” Brock Lesnar “ fait tout son possible ” pour en faire une star, Paul Heyman s’est battu pour lui à la WWE

De nos jours, il est de plus en plus rare que la superstar surmonte organiquement la foule. Drew McIntyre est le dernier exemple électrique de cet événement.

Ce n’était pas forcé comme c’était le cas avec Roman Reigns il y a plusieurs lunes. Tout ce que McIntyre a reçu était une chance et à partir de là, il a abattu toutes les portes possibles.

Drew McIntyre est au sommet du sommet de la WWE

La plus grande porte était au Royal Rumble où McIntyre est devenu le premier Britannique à remporter l’événement et il a choisi d’affronter le déjà légendaire Brock Lesnar à WrestleMania 36.

Bien que ce match soit toujours en cours malgré l’épidémie de coronavirus, malheureusement, il n’y aura pas de fans présents pour regarder l’un des matchs de titre de la WWE les plus attendus de mémoire récente, mais la paire est toujours déterminée à faire un show.

talkSPORT a eu la chance d’avoir la chance de parler à McIntyre avant son affrontement à WrestleMania

Salut Drew! Depuis le début de 2020, il semble que votre personnage continue de monter en flèche et que les gens l’ont vraiment soutenu d’une manière de plus en plus rare en lutte. En vous connaissant un peu, je dirais que c’est beaucoup plus proche du vrai homme que n’importe quel personnage que vous avez décrit jusqu’à présent, cela a-t-il été le plus important pour vous connecter avec les fans comme vous?

Oui, 100% raison. Je suis plus à l’aise que jamais car c’est juste moi. Je pense que les gens ont commencé à me voir me détendre et m’amuser, puis ils ont organiquement commencé à m’y mettre. C’est comme «ce gars passe un bon moment – et il se fait botter le cul!» C’était facile pour moi car je n’étais pas obligé de sortir sans script particulier. Je pourrais juste essayer des choses. Et je suis un peu idiot, un peu idiot dans la vraie vie.

C’est quoi que ce soit, la moitié du temps ma femme me dit “Drew, tu n’es pas drôle, arrête d’être ridicule” [laughs] mais ça ne me dérange pas de le faire là-bas. Je cours en slip pour mon travail, tu sais? Je suis donc prêt à essayer des trucs et je suis prêt à échouer et je pense que la foule peut le ressentir.

Drew McIntyre et Brock Lesnar s’affronteront à WrestleMania 36

Les gens me disent toujours “Oh, tu es un babyface” et je me disais “quand exactement ce babyface a-t-il tourné?” Est-ce quand j’ai agressé No Way Jose en train de faire sa conga line? Est-ce que c’est quand j’ai tué l’animal de compagnie de Rowan qu’il aimait tant? [laughs]. Je ne me souviens pas avoir bien tourné. Je me souviens d’avoir commencé à rire et de continuer le thème principal de Drew McIntyre qui est un ass-kicker.

Les gens ont commencé à apprendre à propos de moi, à entendre mon histoire et ils l’ont aussi compris. Ensuite, c’est comme “Wow, je peux m’identifier un peu plus à lui” et m’amuser, alors que dans le passé j’étais juste un grand Ecossais poilu de 6 pieds 5 pouces auquel personne au monde ne pouvait s’identifier. Maintenant, ils savent que j’ai une histoire, j’ai traversé et surmonté des trucs durs et ça a été un sentiment incroyable.

Jusqu’à présent, votre rivalité avec Brock Lesnar a été fantastique. Lesnar a l’air super motivé pour vous faire paraître bien et obtenir l’angle et, bien sûr, il a été accusé du contraire dans le passé. Jon Moxley / Dean Ambrose l’ont accusé d’être paresseux pour leur match WrestleMania, mais on pourrait supposer que vos relations avec Lesnar jusqu’à présent ont été très différentes?

C’est l’homme. Je ne sais pas ce qui s’est passé avec Ambrose et leur situation. C’est quelqu’un avec qui je suis ami et j’ai eu tellement de super matchs, donc je ne sais pas ce qui s’est passé là-bas. Mais, selon mon expérience, Brock est allé au-delà pour s’assurer que je suis aussi beau que possible.

J’essaie toujours de surmonter le fait qu’il y a quelques semaines, ils ont fait remarquer que Ricochet m’avait aidé au Rumble, ils m’ont un peu renversé au micro. Généralement, Paul Heyman les construit pour vendre l’adversaire pour le match de Brock, mais c’était l’inverse cette fois. Paul m’a dévalisé, presque comme “attendez une minute, sommes-nous inquiets pour ce gars?”

Brock Lesnar a vendu le claymore de Drew McIntyre comme une décision vraiment dévastatrice

Puis je suis sorti, j’ai regardé Brock dans les yeux et je l’ai laissé tomber trois fois. Et, je suis sûr que vous l’avez probablement remarqué, un de ces coups de pied n’était pas nécessairement prévu! Il a fait tout son possible – il a senti la foule parce que c’est comme ça qu’il est bon et je suis un professionnel.

Il n’y avait aucun indice physique, nous avons donc continué. Et je me disais “Wow, ce gars est incroyable” et je suis content d’être à un niveau où je peux le lire en même temps. Nous travaillons ensemble ici et il est plus que disposé à aller trop loin pour me faire paraître aussi bien que possible et me faire.

Bien sûr, il y a la vidéo de Lesnar vous disant de prendre le titre aussi! Encore une fois, apparemment vouloir vous aider à mettre un point d’exclamation sur le segment et à obtenir l’angle correctement et vous étiez tellement dans le beatdown!

J’étais tellement dedans! Mais je n’ai pas oublié ça, il [Brock] l’a ressenti sur le moment et a dit “fais-le!”. La caméra vient de le prendre, mais c’est tout ce qu’il a investi. Il a fait cet appel parce qu’il a senti la foule. Personne, vend comme Brock Lesnar et deux, ne ressent une foule comme Brock Lesnar.

D’après mon expérience de tous ceux avec qui j’ai été dans le ring – et même de parler avec lui dans les coulisses – en termes d’apprentissage, c’est comme wow … ce mec a plus que quiconque à qui j’ai jamais parlé. Il y a un niveau de superstar et un niveau supérieur, puis il y a le niveau d’élite auquel très peu de gens ont accès.

Drew McIntyre a été rattrapé au moment de battre Brock Lesnar, mais regardez Brock dire à Drew “décrochez le titre!” pendant qu’il vend, en veillant à ce qu’ils aient l’angle correctement.

J’adore à quel point Lesnar se concentrait sur la beauté de Drew hier soir – incroyable! #RAW pic.twitter.com/D4NzusO31L

– Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) 3 mars 2020

En ce moment, je fais tout ce que je peux pour atteindre ce niveau parce que je veux que la WWE soit aussi grande que possible et je veux que ces classements remontent. Je suis à nouveau comme un gamin au collège comme j’étais avec Shawn Michaels dans NXT, prenant des notes. Je veux arriver à ce niveau.

On pourrait supposer que ce n’est pas une coïncidence si Paul Heyman prend le contrôle de RAW, vous pouvez prendre un peu plus de chances et vous retrouver sous un angle majeur avec Brock Lesnar. Est-il sûr de dire qu’il a une haute opinion de vous et à quoi ressemblent les neuf mois environ où il a été en charge de RAW?

Heyman est quelqu’un qui a toujours eu Drew McIntyre, même dans les jours 3MB. Il me donnerait quand même des commentaires positifs. Ce que je pouvais faire, ce que je pouvais essayer de lancer – il était toujours dans mon coin.

De toute évidence, en dehors de l’entreprise, j’ai travaillé avec Evolve avec Gabe Sapolsky, le protégé de Paul Heyman et j’étais le visage d’Evolve pendant longtemps, donc c’est plutôt cool que Paul garde un œil sur Gabe.

J’ai pu travailler avec le protégé et finalement revenir travailler avec le maître et quand il a finalement réussi à obtenir plus de pouvoir, je pensais que je ne serais pas surpris si j’avais plus de liberté. C’est parce que quelqu’un connaît Drew McIntyre mieux que moi, Drew McIntyre et c’est Paul Heyman.

Drew McIntyre a incroyablement bien travaillé avec Paul Heyman, qui gère Brock Lesnar

Et il a dit à qui il avait besoin de le dire: «Laissez ce gars avoir une opportunité. Donnez-lui juste une chance. Même si vous ne le voyez pas comme un bon gars, donnez-lui une chance. Il pourrait vous surprendre. »

Et je pense que c’est ce qui s’est passé – Paul fait tout son possible pour m’assurer d’avoir l’opportunité de montrer qui est vraiment Drew McIntyre.

Ne manquez pas WrestleMania le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril sur WWE Network. RAW, SmackDown, NXT et NXT UK diffusent chaque semaine sur BT Sport.

