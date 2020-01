Drew McIntyre élimine Brock Lesnar et remporte le Royal Rumble 2020

Drew McIntyre a finalement réalisé le potentiel que la WWE avait vu en lui il y a environ 11 ans.

L’Écossais a remporté le Royal Rumble 2020 hier soir et a éliminé le champion universel Brock Lesnar dans le processus.

WWE

Drew McIntyre est au sommet du sommet de la WWE

Il semble que McIntyre soit sur une trajectoire de collision avec le champion, il a maintenant un tir garanti sur un titre mondial à WrestleMania 36.

Bien sûr, il a quitté la WWE pendant trois ans en 2014 après que les choses ne se soient pas tout à fait déroulées comme l’espérait la société.

Cependant, McIntyre est parti, a travaillé sur son métier, a travaillé dur dans le gymnase et a rendu un nouvel homme en 2017.

Le match du Royal Rumble était à l’origine dominé par Brock Lesnar alors qu’il détruisait 13 autres compétitions après être entré numéro un.

McIntyre Claymore a éliminé Lesnar du match et a ensuite éliminé Ricochet, The Miz, King Corbin, Roman Reigns et Seth Rollins.

S’exprimant après la victoire, McIntyre a dédié la victoire à sa femme pour l’avoir aidé au cours de son long et pénible voyage.

Ailleurs, Charlotte Flair a remporté le match du Royal Rumble féminin et a également réservé sa place à WrestleMania.

Becky Lynch a battu Asuka pour conserver son titre de RAW Women, Roman Reigns a battu le baron Corbin dans un match du Falls Count Anywhere, Bayley a conservé son titre contre Lacey Evans et The Fiend a conservé son titre contre Daniel Bryan.

WWE

Drew McIntyre va à WrestleMaina 36

On dit que l’honcho en chef de Raw, Paul Heyman, est extrêmement haut sur McIntyre et il y a clairement une croyance que l’Écossais peut vraisemblablement détrôner Lesnar.

Si McIntyre devait continuer et gagner un titre mondial à WrestleMania, il serait le premier champion du monde né au Royaume-Uni dans l’histoire de la WWE.

