Drew McIntyre révèle que le “ génie ” Brock Lesnar a personnellement préparé son grand moment Royal Rumble

Il ne fait aucun doute que même si Drew McIntyre est l’un des meilleurs talents de l’industrie depuis des années, le Royal Rumble a été une véritable performance star pour l’Ecossais.

Ayant été jeté littéralement comme un psychopathe ou un terminateur écossais ces dernières années, l’homme de 34 ans est essentiellement lui-même devant la caméra depuis six mois et les fans se sont tournés vers lui.

Drew McIntyre va faire la une de WrestleMania

Mais le Royal Rumble est l’endroit où McIntyre monterait au niveau suivant. Après que la Beast Incarnate ait éliminé 14 autres superstars de la WWE, ce serait McIntyre qui aurait envoyé Lesnar par-dessus la corde avec un Claymore Kick dévastateur.

talkSPORT a parlé à Drew cette semaine de la façon dont le Rumble s’est réuni, alors qu’il savait qu’il allait gagner et bien plus encore.

Vous pouviez dire combien cette victoire au Royal Rumble signifiait pour vous, c’était très réel. Quand saviez-vous que vous alliez gagner, comment a-t-il constitué l’un des meilleurs Rumbles de tous les temps et comment s’est-il passé?

Le jour du spectacle. J’avais le sentiment que nous nous dirigions potentiellement vers Brock, mais cela semblait presque trop beau pour être vrai. Comme un scénario de rêve pour moi et je ne crois rien jusqu’à ce que cela se produise. En ce qui concerne la victoire, certainement, je suis descendu pour gagner quelques choses dans ma carrière – en particulier au début de ma carrière – qui ne se sont jamais réellement produites.

Et certains d’entre eux ont été changés à la toute dernière seconde, de très gros matchs. Je ne crois donc à rien avant que cela ne se produise – c’est comme ça que je reste sain d’esprit, je suppose? [laughs].

Même si je suis sur une pente descendante, nous sommes sur 52 semaines de l’année et tout peut changer en un instant, donc je ne m’attarde pas trop sur les choses non plus, je ne m’excite pas trop jusqu’à ce qu’elles se produire. Je roule avec les coups de poing et je prends tout une semaine à la fois.

C’était donc le jour et, encore une fois, avec Brock étant si intelligent et tout assembler… la façon dont le Rumble était assemblé, il avait une vision très claire dans sa tête. C’était une histoire, quelle est la meilleure histoire et ce qui fait cette histoire. Certaines personnes n’ont pas forcément pu faire ce qu’elles voulaient faire là-bas, mais ça aurait été un moment cool dans ce match qui aurait été oublié une semaine après le Rumble.

La réaction à l’élimination de Brock Lesnar par Drew McIntyre a été énorme

Mais si ce n’était pas pour cette histoire qui est allée là-bas pour construire Brock comme le monstre qu’il est vraiment, ce qui à son tour a fait Drew McIntyre quand je l’ai mis dehors, c’est la raison pour laquelle la réaction a été si grande. Il s’est assuré que cette histoire était racontée correctement. Le regarder assembler ça, le regarder au travail, c’était la première fois que j’étais «wow, ce mec est vraiment un génie».

Comment ne l’avais-je jamais remarqué?! J’aurais dû juste le regarder opérer. Il s’intéresse à la situation dans son ensemble et non à la réaction du moment.

Il s’agit d’investir les gens, de les faire se soucier du grand match à venir. Le voir fonctionner de cette façon et penser de cette façon à la situation dans son ensemble, c’était très inspirant. Quelques gars l’ont vu et j’espère qu’ils l’ont également été. Cette élimination quand il est sorti, je n’ai jamais rien entendu de tel dans ma carrière.

À mon retour à ICW, 1 500 personnes ont fait beaucoup de bruit, mais 40 000 personnes ont fait beaucoup de bruit! Je n’oublierai jamais ce moment. Je pense que j’ai pris la finale de tout le monde environ 10 fois, y compris Black Mass qui m’a assommé, puis vers la fin, Edge est sorti.

Puis, bien sûr, Edge est revenu. Comment cela a-t-il joué pour vous?

Je pense que AJ Styles m’étouffait dans le coin et j’ai entendu la réaction quand Edge est sorti et je me dis “oh mon dieu! Ils vont être vraiment bouleversés quand je gagnerai ça! “C’est l’autre chose, ça peut aller de plusieurs façons! Edge est de retour après neuf ans d’absence – je me souviens de son dernier match, j’étais sur la liste, donc c’était un moment vraiment cool pour moi aussi – mais en même temps, il est éliminé juste avant moi et les gens peuvent allumer un match, nous les avons tous vus allumer un match, en particulier un Royal Rumble s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent.

Edge a stupéfié l’univers de la WWE en retournant à l’action dans le ring au Royal Rumble

Le fait qu’ils étaient bouleversés quand Edge est sorti et puis ils m’ont eu avec Roman – ce qui était plutôt cool, Roman et moi nous sommes remis ensemble après tout ce que nous avons vécu l’année dernière et avoir eu un grand match WrestleMania. Ensuite, quand j’ai éliminé Roman et que tout le monde réagissait de la même manière que lorsque Brock est sorti, c’était assez écrasant. Vous pouvez voir que cela fait 19 ans de hauts et de bas et aussi dur que cela puisse être pour nous, c’est vraiment difficile pour nos familles qui doivent continuer à fonctionner quand nous sommes sur la route.

Et tout cela me pressait à ce moment-là, le moment où le gars de 3MB – ils ont joué à WrestleMania 30 sur ESPN la nuit dernière et j’étais dans la bataille royale d’André the Giant ressemblant à de la merde – et puis six ans plus tard, je suis confronté Brock Lesnar dans l’événement principal de WrestleMania – c’est assez fou! C’est fou ce qui peut arriver en six ans si vous travaillez assez dur.

