Duel pour un volant chez Ferrari?

Sebastian Vettel contrat avec l’équipe italienne se termine et son renouvellement est dans l’air. C’est quelque chose dont plusieurs pilotes ont l’intention de profiter; entre eux Fernando Alonso, qui souhaite revenir en Formule 1 en 2021. Ferrari, pour sa part, est débattue entre Carlos Sainz y Ricciardo pour soulager l’Allemand, bien qu’il ait présenté une offre de renouvellement à la baisse, et pour une seule saison, à Vettel.

Le pilote de 32 ans Il pourrait profiter de son statut quadruple pour maintenir sa cache et signer un contrat plus long avec une autre équipe. Comme Bernie Ecclestone l’a déclaré récemment, les options Sebastian Vettel passer par le retrait ou signer par McLaren. Et c’est que chez Ferrari c’est dans l’ombre de Leclerc, dont le manager est le fils du président de la FIA, Jean Todt.

Comme Vettel, chez McLaren, ils mettent fin à leur contrat en 2020 à la fois Norris comme Carlos Sainz. Précisément, ce dernier sonne fort pour être son relais Ferrari. La crise des coronavirus a gelé l’évolution des voitures et le pilote espagnol sait qu’il aura plus d’options à gagner s’il se dirige vers Maranello que s’il renouvelle avec McLaren.

Leclerc pourrait choisir un partenaire

Comme Carlos Sainz, Fernando Alonso aspire à la roue de Vettel quand il termine son contrat. Le pilote asturien a récemment vu Helmut Marko, un conseiller de Red Bull, rejeter son transfert. “Il serait le plus vieux pilote de l’équipe“Il a fait valoir. Les options Alonso de retour en Formule 1 ils deviennent plus petits et il fera tout son possible pour revenir chez Ferrari même si cela implique d’entrer en guerre avec son ami Carlos Sainz.

Elle pourrait faire pencher la balance en faveur de l’un ou l’autre Charles Leclerc qui, comme nous l’avons dit précédemment, a pour manager le fils du président de la FIA. Le leader incontesté de Ferrari semble avoir gagné le droit de choisir qui sera son partenaire.