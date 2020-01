Duels intéressants dans la huitième Coupe de France de football

22 janvier 2020, 4: 9 Paris, 22 janvier (Prensa Latina) Les huitièmes de finale de la Coupe de France de football auront quatre duels entre clubs de Ligue 1 à la fin de ce mois, tandis que le PSG favori affrontera le discret Pau , selon le calendrier annoncé aujourd’hui.

La phase qui ne laissera que huit équipes dans le combat, de la 102 édition du principal tournoi à élimination directe du pays, débutera le 28 janvier avec le champion en titre Rennes en visite à Angers, Dijon à Limonest (cinquième division) et Montpellier à maison de l’ASM Belfort (quatrième).

Ce même jour, Monaco et Saint Etienne joueront en Principauté, et le 29 le PSG se rendra au siège de Pau (troisième), de Lila au SAS Epinal (quatrième) et de Strasbourg à Marseille.

Les huitièmes de finale de la Coupe de France culmineront le 30 janvier avec le choc Nice-Olympique de Lyon au domicile du premier, le stade Allianz Riviera.

