Duke brise le cœur de la Caroline du Nord avec deux buzzers-beaters en un match

La saison des catastrophes en Caroline du Nord a découvert un nouveau creux samedi. Les Tar Heels ont mené l’archet rival Duke de neuf points à la mi-temps, de 13 points à 3:55 pour aller en temps réglementaire, de trois avec moins de quatre secondes pour jouer en temps réglementaire et de cinq avec moins de 20 secondes pour aller en prolongation.

Score final: Duke 98, Caroline du Nord 96.

Les niveaux de chaos et la quantité d’étapes qu’il a fallu pour produire cette finale sont trop extrêmes et nombreux pour être présentés dans un cadre comme celui-ci. Pour les fans de UNC et Duke, ils sont aussi probablement trop extrêmes et nombreux pour être suffisamment mémorisés.

Voici les trois jeux dont on se souviendra du dernier épisode de la rivalité sous les projecteurs du basket-ball universitaire.

Scène un

Après un mélange de lancers francs manqués et de revirements de la Caroline du Nord, permettant à Duke de se rapprocher à la fin du règlement, les Tar Heels, menés par trois, ont choisi de tromper Tre Jones avec 4,4 secondes restantes. UNC n’a pas commis de faute à Clemson dans une situation similaire plus tôt cette saison, et les Tigers ont frappé un match nul à trois, puis ont gagné en prolongation pour briser leur séquence de défaites à vie à Chapel Hill.

Si Roy Williams avait su alors ce qu’il sait maintenant, il aurait choisi de répéter la stratégie (même s’il prétend avoir oublié de dire à son équipe de commettre une faute à la fin du match de Clemson) qui lui a valu tant de chaleur.

C’est parce que c’est arrivé:

Scène deux

Naturellement, l’air est sorti à l’intérieur du Dean Dome dans les moments entre la fin du règlement et le début des heures supplémentaires. Duke a marqué six des sept premiers points de la période supplémentaire et a semblé prêt à poursuivre sur cette lancée pour une victoire confortable.

Le super étudiant de première année de Caroline du Nord, Cole Anthony, a répondu, frappant deux sauteurs consécutifs et déclenchant un rallye qui a mis les Tar Heels devant 96-91 avec un peu moins de 20 secondes à jouer. Jones a répondu par un et un et quand il a raté le lancer franc qui aurait terminé le jeu à trois points, Wendell Moore Jr. était là avec un retrait qui a réduit l’avance de la Caroline à un.

Cela a préparé le terrain pour un appel sans appel / qui sera discuté sur Tobacco Road et au-delà pour les années à venir.

Aucune faute n’a été commise sur Duke, et après un long examen, l’appel de Ted Valentine sur le terrain pour donner le ballon aux Blue Devils a été confirmé.

Scène trois

Un pilote au volant de Jones a été frappé par Christian Keeling de la Caroline du Nord, envoyant le meneur de jeu des Blue Devils en deuxième ligne avec la possibilité de donner une longueur d’avance à son équipe. La seule grâce salvatrice pour les fans de l’UNC à l’époque semblait être la sécurité d’avoir le cœur brisé au cor pour la deuxième fois en moins de 15 minutes.

Vous savez où cela va.

Après que Jones ait effectué le premier lancer franc à égalité, cela s’est produit:

Ce serait trois plans différents de Moore attrapant l’airball de Jones et le mettant dans le filet juste avant le signal sonore final du match. Vous devez imaginer que les trois sont également douloureux pour quiconque enfile du bleu poudré.

Ce type de perte pour votre principal rival serait un coup de poing (ou peut-être un coup encore plus fort contre une partie encore plus sensible de votre corps) en toutes circonstances, mais c’est particulièrement brutal compte tenu de la saison que la Caroline du Nord a connue jusqu’à présent .

Les Tar Heel sont au milieu de ce qui est facilement la pire de leurs 17 saisons sous Roy Williams, et ce pourrait être leur deuxième saison perdante depuis 1962. Ils sont actuellement à 10-13 au total et à seulement un demi-match du dernier -placer au classement ACC.

Pendant une nuit, il semblait que rien de tout cela n’aurait d’importance. Cela allait être le seul point culminant auquel les fans de l’UNC pourraient s’accrocher lorsqu’ils se sont penchés sur 2019-2020.

Même à notre heure la plus sombre, nous avons encore battu Duke.

Et qui sait, avec Anthony de retour et jouant à un niveau élevé, peut-être qu’une victoire comme celle-ci aurait pu servir de catalyseur à une sorte de course. Peut-être pas au tournoi de la NCAA, mais au moins plus près du milieu du classement de l’ACC et finalement à un tournoi d’après-saison en quelque sorte.

Pour l’instant, il est difficile de voir cette équipe de Caroline du Nord trouver la résolution nécessaire pour rebondir – du moins de manière significative – à partir de sa dernière pierre d’achoppement.