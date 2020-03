D’un fan de River à tous les habitants de Boca: lettre ouverte pour le titre de Super League

Chers fans de Boca:

Tout d’abord, je voudrais vous féliciter pour ce titre de Super League. Ce n’était pas un de plus pour vous, c’était un soulagement après tout ce que vous avez subi ces dernières années. Bien sûr, ce n’était pas une revanche, mais c’était le sentiment que le monde était enfin de son côté.

Après cinq années d’éliminations contre votre éternel rival, dans lesquelles tous vos championnats ont été minimisés par les joies de River, vous pouvez célébrer au maximum et je comprends que cela vaut bien plus qu’un titre.

Aujourd’hui, vous ne parlez pas d’un championnat local. Aujourd’hui, vous avez l’impression de battre l’équipe de Marcelo Gallardo. Celui qui vous a fait mal à la tête et celui qui a changé l’histoire du Superclassic. Je suis sûr qu’il vous est difficile de parler de paternité, ayant perdu la finale la plus importante de tous les temps. Vous pensiez qu’avec la chemise elle vous atteignait et vous heurtiez un mur, mais aujourd’hui c’est à vous de vous amuser.

Au-delà de Chicanas et sachant que nous sommes à l’étape la plus glorieuse de l’histoire de River, je comprends la célébration de vous tous. En 2014, grâce à Ramón Díaz, le millionnaire a remporté son premier titre après huit ans. C’était une émotion difficile à expliquer, c’était un soulagement pour tout ce que nous avions souffert pendant ces années et c’était le sentiment que tout allait commencer à changer.

Dans le football, où l’on veut souffrir et célébrer pour le club de ses amours, il faut avoir des joies. Aujourd’hui c’est votre tour et je vous dis du fond du cœur que vous devez l’apprécier. Oeil, je ne compte pas oublier que je les ai vus pleurer au Santiago Bernabéu et que je me suis lassé de te gagner durant toutes ces années.

La vérité est que je ne souhaite pas que vous répétiez l’histoire et que, comme cela s’est produit en 2014, le monde commence à être de votre côté. Aujourd’hui, je vous félicite et vous rappelle que nous devons encore gagner main dans la main. N’arrêtons pas d’apprécier le folklore du football et comprenons que ni les joies ni les peines ne seront éternelles.

Eitan Benzaquen