Duncan Robinson redéfinit ce qu’un joueur de la NBA peut être pour le Heat

Il n’y a personne dans la NBA qui joue comme Duncan Robinson. Cela a du sens, étant donné qu’il n’y a personne dans la NBA qui soit arrivé comme Robinson.

L’attaquant des Heat met sur pied l’une des plus grandes saisons de tir de tous les temps dans sa première année complète dans la ligue. Robinson frappe 44,6% de ses tirs de derrière l’arc, mais sa précision à elle seule ne saisit pas l’impact de son tir. Ce qui rend Robinson spécial, c’est sa précision sur un volume aussi immense. Sur ses 9,3 tentatives de placement par match, 8,1 proviennent d’une fourchette de trois points. Cela l’a aidé à compiler un pourcentage de tir réel de 67,4 qui se classe parmi les 10 premiers de la NBA et le place à égalité en tête avec tout non-centre.

Robinson était à son meilleur lorsque le Heat a battu le Magic mercredi. Il a terminé le match avec 27 points sur un tir de 9 sur 12, chaque tentative venant d’une gamme de trois points. C’était la troisième fois que Robinson réussissait neuf ou plus de trois buts en un seul match – rejoignant Stephen Curry, James Harden, Klay Thompson et Buddy Hield en tant que seuls joueurs à l’avoir jamais fait.

Il s’agissait du 77e match de la carrière de Robinson en NBA, ce qui lui a valu 235 buts à trois. Aucun joueur n’a jamais touché autant de trois points en si peu de matchs.

Pour la plupart des fans de la NBA, Robinson est sorti de nulle part. La saison dernière, il était surtout connu comme un agent libre non repêché qui est devenu un joueur hors concours de la G League et a joué 15 matchs avec le Heat à la fin de l’année. Sa croissance cette saison est peut-être le plus bel exemple de la culture estimée de Heat et de la capacité d’Erik Spoelstra et de Pat Riley à découvrir et à développer des diamants bruts.

Bien sûr, l’histoire de Robinson est tellement plus grande que cela. Les fans de basket-ball du Collège le savent depuis les jours de Robinson au Michigan, où il a aidé à mener l’équipe au match de championnat national 2018. Il est venu au Michigan après avoir commencé sa carrière au niveau DIII avec Williams Ephs. Il aurait peut-être conservé Williams toute sa carrière si les Pistons n’avaient pas embauché Jeff Bower en tant que directeur général en 2014. Bower était alors l’entraîneur-chef de Marist en faible majeur à l’époque. Lorsque Marist a engagé l’entraîneur de Robinson à Williams, cela a ouvert la porte à des opportunités de transfert.

Il était sans précédent pour un joueur de DIII de sauter au basketball universitaire de haut niveau et d’exceller. Voir ce même joueur devenir maintenant une partie vitale d’un concurrent NBA est encore plus époustouflant.

Voici comment Robinson l’a fait:

Robinson ne prend presque jamais un tir à deux points

Robinson est un spécialiste en trois points dans tous les sens. À l’heure actuelle, 88% de ses tentatives de placement sur le terrain proviennent d’une plage de trois points. C’est le taux de trois points le plus élevé de l’histoire de la NBA, par Basketball-Reference. Ce n’est pas un hasard si les joueurs du Miami Heat ont quatre des sept meilleures saisons à trois points depuis que Spoelstra est devenu entraîneur-chef.

À bien des égards, Robinson et le Heat sont une alliance faite au paradis. Spoelstra exécute Robinson sur une variété de jeux de disquettes, d’écrans décalés et d’épingles pour l’ouvrir et créer de l’espace pour tout le monde. Robinson est un maître pour rester en mouvement constant et se déplacer hors du ballon.

La capacité de Robinson à s’ouvrir à partir de trois et à faire des tirs que les autres joueurs ne penseraient même pas à prendre l’a rendu incroyablement efficace sur à peu près tous les types de jeu. Par Synergy Sports:

Robinson se classe dans le 93e percentile hors spot-ups

Il se classe au 96e centile des transferts

Il se classe dans le 93e centile en transition

Il se classe au 98e centile des coupures

Il se classe au 84e centile pour les tentatives de capture et de tir «surveillées» et au 96e centile pour les tentatives non surveillées

Tout cela pour un joueur qui a en moyenne 1,1 tentative de placement au panier à partir de deux points par match. La NBA a vu beaucoup de grands spécialistes du tir dans les rangs au cours des deux dernières décennies, mais aucun d’entre eux n’a jamais été aussi bon que Robinson.

Robinson a un impact énorme sur le succès du Heat

The Heat est passé d’une absence des séries éliminatoires à l’une des meilleures équipes de la Conférence Est pour de nombreuses raisons. Signer une superstar à Jimmy Butler est probablement le plus grand. Le développement de Bam Adebayo pour sans doute devenir le meilleur jeune centre de la ligue en est un autre. Mais ne négligez pas l’impact de Robinson sur le succès de son équipe.

Robinson mène le Heat avec un score net de +7,2 lorsqu’il est dans le match. L’offensive du Heat – actuellement n ° 7 de la NBA – grimpe au n ° 2 quand il est au sol. Robinson est également un incontournable de la plupart des meilleurs alignements du Heat. Il est dans trois des quatre meilleurs alignements de Miami et dans sept des 11 meilleurs.

Miami a également la meilleure attaque en demi-terrain de la ligue depuis la pause des NBA All-Star. Le mouvement constant et la capacité de tir de Robinson ont également ses empreintes digitales.

Meilleures infractions en demi-zone depuis la pause des étoiles

(points pour 100 poss):

1. Chaleur – 108,6

2. Rockets – 106,0

3. Tondeuses – 101,9

4. Mavericks – 101,8

5. Thunder – 101,1

6. Jazz – 101.10

7. Rois – 99,5

8. Magie – 99,2

9. Pépites / pélicans – 98,8

11. Bucks – 97,9

12. Assistants – 97,6

– Shane Young (@YoungNBA) 5 mars 2020

Les défenses ne peuvent pas laisser Robinson avoir un pouce d’espace, sinon elles vont probablement céder trois points. L’attention défensive qu’il attire permet à ses coéquipiers d’avoir des chemins grands ouverts vers le panier. Il y a eu tellement de pièces comme celle-ci pour le Heat cette saison:

Joli set de la chaleur pour commencer le quart. Commence par l’action Dive mais Bam simule le P&R dans un pindown pour Robinson. Coin vide et Bjelica est tombé pour le faux et a dû récupérer à Robinson. Ouvert Bam pour une grande finition sur le rouleau. pic.twitter.com/wEUvbqPWWu

– Steve Jones Jr. (@ stevejones20) 8 février 2020

Le déclenchement rapide de Robinson et son dévouement incessant à tirer à trois lui donnent une gravité de niveau étoile pour un joueur de rôle. La chaleur ne serait pas aussi bonne sans elle.

Ce que Robinson fait est spécial

Spoelstra savait qu’il avait un joueur unique lorsqu’il a vu Robinson au camp d’entraînement cette année. Personne n’aurait pu prédire qu’il aurait raison.

Erik Spoelstra a qualifié Duncan Robinson de «l’un des meilleurs tireurs de cette planète» avant le début de la saison. Il ne mentait pas …

– Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) 31 décembre 2019

Ce n’est pas seulement son entraîneur-chef qui se porte garant de Robinson. Andre Iguodala a déclaré qu’il pensait que Robinson était un garçon de ballon la première fois qu’il l’avait vu à l’entraînement avec Miami. La citation se termine avec lui appelant Robinson “facilement le meilleur tireur avec lequel j’ai jamais joué.”

Iguodala était autrefois coéquipiers avec un homme nommé Stephen Curry, alors excusez son hyperbole ou sa défaillance momentanée dans son jugement. Robinson n’est pas Curry parce qu’il n’est pas une star. Mais pour un acteur sous contrat pour seulement 1,4 million de dollars cette saison et 1,6 million de dollars l’année prochaine, il a un impact énorme qui a contribué à pousser le Heat vers le haut du classement de l’Est. Des métriques avancées tout-en-un comme PIPM et RAPTOR WAR confirment son impact. Il est l’un des 30 meilleurs joueurs de la NBA cette saison dans les deux statistiques.

The Heat a trouvé un vrai diamant à l’état brut avec Robinson. Son histoire n’aurait pas pu se dérouler autrement.