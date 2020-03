Dwayne Haskins des Redskins est un mauvais joueur, déclare Rob Ryan

Le quart-arrière des Redskins de Washington, Dwayne Haskins, est un mauvais joueur, affirme l’ancien entraîneur des secondeurs de l’équipe, Rob Ryan.

Haskins est l’un des jeunes visages les plus polarisants de la NFL. Alors que certains croient qu’il finira par devenir un talent supérieur à la moyenne, d’autres pensent que Washington l’a pris trop tôt et qu’il ne réussira jamais.

L’une des personnes de ce dernier camp est Ryan, qui était auparavant entraîneur des secondeurs des Redskins.

S’exprimant sur le sujet cette semaine, Ryan a déclaré que même s’il n’aimait pas personnellement Haskins, il ne voyait pas un avenir brillant devant lui.

“C’est un bon garçon”, a-t-il dit.

“Il a un gros bras, beaucoup de talent, mais certainement pas prêt pour les rigueurs de la NFL.”

Ryan ne s’est pas arrêté là.

«Il s’est beaucoup amélioré depuis qu’il a été lancé dans les matchs. Je me souviens qu’à New York, c’était horrible. Il n’était pas prêt. Nous l’avons jeté dans le jeu et ce n’était pas juste pour le gamin. Il n’était tout simplement pas prêt.

«Donc, au moins chaque semaine, je l’ai vu essayer de s’améliorer. Je l’ai vu essayer de rencontrer (l’ancien entraîneur des QB) Tim Rattay, qui est un très bon entraîneur maintenant à Oklahoma State. Il essayait de s’améliorer. »

À ses deux derniers matchs de la saison, Haskins a complété 31 des 43 tentatives de passes pour 394 verges et quatre scores.

Est-ce un signe de choses à venir dans son avenir? Le temps nous le dira.

En relation: Bill Belichick veut voir Tom Brady échouer avec une nouvelle équipe