Dwayne Haskins répond à Redskins qui le met en banc

Dwayne Haskins a répondu que les Redskins de Washington pourraient le mettre hors jeu samedi.

Plus tôt cette semaine, des rapports ont révélé que le nouvel entraîneur-chef Ron Rivera était intéressé à parler à Joe Burrow, star de LSU, vainqueur de Heisman, et à Tua Tagovailoa, de l’Alabama, avant le repêchage de la NFL 2020.

Cela a soulevé quelques sourcils parce que Washington venait d’utiliser son premier choix de ronde lors du repêchage de la NFL 2019 sur Haskins.

Cela dit, prendre un quart dans les années consécutives n’est pas exactement sans précédent.

Juste la saison dernière, les Cardinals de l’Arizona ont pris Kyler Murray après avoir sélectionné Josh Rosen une saison plus tôt – et ils sont sortis en très bonne position à cause de cette décision.

Tôt samedi, un nouveau rapport intéressant est sorti. Celui-ci suggérait que les Redskins ne cherchaient pas simplement une recrue pour remplacer Haskins en tant que quart-arrière du futur – ils cherchaient simplement un quart-arrière différent, point final.

Samedi après-midi, après des jours et des jours de rumeurs concernant son échange ou sa mise en bourse, Haskins a finalement publié une déclaration sur Twitter.

En colère contre la grandeur‼ ️

– Dwayne Haskins, Jr🌹 (@ dh_simba7) 29 février 2020

Il sera intéressant de voir ce que les Redskins choisiront de faire dans les prochains jours et semaines. Il est clair que Rivera n’est pas vendu sur Haskins comme son quart-arrière du futur.

Va-t-il faire un pas pour résoudre ce problème? Le temps nous le dira.

