Dwayne Haskins si mauvais Redskins pensait qu’il était dyslexique

Dwayne Haskins était si mauvais à lire le livre de jeu que les Washington Redskins auraient cru qu’il était dyslexique.

Le jeune de 22 ans n’est en fait pas dyslexique.

Le statut de Haskins avec les Redskins est maintenant remis en question après que le nouvel entraîneur-chef Ron Rivera ait admis que l’organisation avait prévu de rencontrer le quart-arrière du LSU Joe Burrow et le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa.

Les deux sont considérés comme les meilleurs espoirs à leur poste avant le repêchage de la NFL 2020.

“Tout est une option”, a déclaré River cette semaine.

“Nous ne fermons la porte à rien. L’une des choses que Kyle [Smith] et j’ai dit que nous devons passer par ce processus parce que vous ne savez pas ce qui va se passer devant vous et nous ne savons pas ce qui va se passer avec vous.

“Nous allons donc passer à travers et Tua est l’un des gars qui amenait, juste pour que tout le monde le sache. Nous apportons [Joe] Burrow et amenaient Tua. Et nous verrons leurs deux séances d’entraînement. C’est comme ça », a-t-il poursuivi.

“Vous ne savez tout simplement pas, alors nous allons nous préparer et nous allons nous préparer.

“Nous allons évidemment regarder certains des autres joueurs, nous allons regarder Chase [Young]. Nous allons regarder les coins, nous allons regarder tout le monde. “

Ce qui rend cette proclamation particulièrement étrange, c’est que Washington s’est apparemment engagé envers Haskins comme quart-arrière de l’avenir. La présomption jusqu’à la semaine dernière était que l’équipe utiliserait simplement son choix de projet imminent sur Chase Young de l’Ohio State.

Il est évidemment possible que ce soit simplement un écran de fumée pour un effet de levier. Peut-être que les Redskins essaient simplement de rendre nerveux les équipes qui rédigent en dessous d’eux, qui ont clairement besoin d’un quart-arrière.

Ou peut-être qu’ils sont simplement insatisfaits de Young.

Récemment, l’analyste de Fox Sports, Doug Gottlieb, a partagé une histoire qui jette une lumière intéressante sur le séjour de Haskins à Washington. Cela expliquerait également pourquoi l’équipe souhaite explorer d’autres options de quart-arrière.

“Une source des Redskins m’a dit – Dwayne Haskins était tellement mauvais avec le livre de jeu des Redskins que le personnel précédent craignait qu’il soit dyslexique (il ne l’est pas)”, a-t-il déclaré.

Évidemment, il est impossible de confirmer ou de nier l’histoire de Gottlieb de toute façon, mais si c’est vrai, il serait certainement logique que les Redskins ne lui soient pas vendus en tant que starter.

Au-delà de la position de Gottlieb, l’expert du projet ESPN Mel Kiper Jr. a récemment suggéré que Washington prenne Tagovailoa en raison du potentiel que le jeune doit être une star.

Washington rédiger un autre quart-arrière un an seulement après avoir sélectionné Haskins ne serait pas sans précédent. Nous avons vu un scénario similaire se dérouler avec les Cardinals de l’Arizona. L’équipe a fait venir un nouvel entraîneur, tout comme les Redskins, et cet entraîneur a décidé qu’il préférait Kyler Murray à Josh Rosen.

Peut-être que la même chose se produira à Washington.

Une chose est sûre: les choses deviendront certainement intéressantes à mesure que nous approcherons de plus en plus du 23 avril.

