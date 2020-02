Dwyane Wade défend de voler Aaron Gordon d’une victoire

Dwyane Wade n’avait pas beaucoup de défense préparée pour sa décision controversée d’oindre Derrick Jones Jr. le vainqueur du concours de dunk 2020 samedi soir. Wade était parmi les juges qui ont amassé des points du dernier dunk épique d’Aaron Gordon, quand il a sauté sur Tacko Fall.

Oui, le même Tacko Fall qui mesure 7 pieds 5 pouces (89 pouces). Mais Gordon a inexplicablement reçu un 47 pour le dunk, ce qui a mené à la victoire de Jones Jr.

«Il a fallu neuf tours. Je veux dire, ce n’était pas biaisé. Je n’étais pas le seul à lui avoir donné un 9, parlons-en. Il y avait trois personnes qui ont donné un neuf. Mais les gens vont parler », a déclaré Wade après le concours, via Complex Sports. «Aaron Gordon ne perdra aucun sommeil à ne pas gagner un concours de dunk. Il est l’un de nos meilleurs joueurs de la NBA et l’une des jeunes stars de cette ligue. Mais c’était du divertissement, et en fin de compte, en tant que juges, nous avons dû trouver un gagnant. C’était malheureux, mais nous avons dû le faire. »

Wade semble se tromper sur la réaction de Gordon à la perte. Il n’a pas pu gagner en 2016 après avoir clairement été le meilleur dunker sur le court. Et il n’a pas pu gagner en 2020 après, encore une fois, être clairement le meilleur dunker sur le terrain. Il semble que Gordon quitte le concours de dunk.

“C’est une enveloppe, mon frère. C’est une enveloppe. Je pense que je devrais avoir deux trophées », a déclaré Gordon aux journalistes, via Ben Golliver du Washington Post.

Si c’est vraiment la fin, c’est la faute de D-Wade (avec les deux autres juges qui ont bâclé cette décision).

