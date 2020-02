Dwyane Wade revient sur son plus beau souvenir de basket-ball

Dwyane Wade a connu une carrière spectaculaire dans la NBA qui fait de lui un verrou pour devenir un futur Hall of Famer, avec trois anneaux de championnat et un prix MVP Finals NBA pendant son séjour avec le Miami Heat.

Quand Stephen A. Smith lui a demandé de choisir son plus beau souvenir de basket-ball lors d’une apparition dans First Take vendredi, Wade est retourné à sa carrière universitaire et à son expérience en menant les Marquette Golden Eagles au Final Four en 2003 en tant que deuxième année.

«Université Marquette, jouant au collège. Je ne peux pas dire que je m’attendais à être ici. Ayant grandi à Chicago, j’ai joué au basket-ball parce que c’était un débouché pour moi, et j’ai eu l’occasion d’obtenir trois offres de bourses, et j’ai eu la chance d’en choisir une et d’aller à l’Université Marquette. Et cela a dépassé le rêve d’un enfant du centre-ville qui n’avait pas vraiment cette vision. Ma vision était la NBA, je n’avais pas la vision.

Quand je suis allé à l’université, j’ai grandi en tant qu’homme. Je suis devenu père très jeune. Mais c’était de la joie. C’était avant l’argent, c’était avant le côté commercial du basket. C’était juste la joie du jeu, en jouant sur l’un des plus hauts niveaux. Emmener Marquette au Final Four a donc été l’un de mes souvenirs préférés, et l’est encore aujourd’hui. Je souris chaque fois que je vois un moment fort de l’université. »

Wade a eu une performance légendaire pour mener Marquette à une victoire bouleversée contre les Wildcats du Kentucky n ° 1 dans le tournoi NCAA 2003, affichant 29 points, 11 rebonds et 11 passes pour envoyer son équipe dans le Final Four. Marquette a continué à perdre en demi-finale contre le Kansas, mais les Jayhawks sont ensuite tombés sur un joueur qui allait devenir l’ami proche de Wade et le copain du bateau banane, le phénomène de première année de Syracuse, Carmelo Anthony.

.