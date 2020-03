Dybala confirme qu’il a un coronavirus

Paulo Dybala Il a confirmé à travers les réseaux sociaux que lui et son partenaire, Oriana Sabatiniont été testés positifs pour coronavirus. “Bonjour à tous, je voulais vous informer que nous venons de recevoir les résultats du test Covid-19 et que Oriana et moi nous avons testé positif. Heureusement, nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages et salutations à tous », a écrit le footballeur de la Juventus.

Bonjour à tous, je voulais vous informer que nous venons de recevoir les résultats du test Covid-19 et qu’Oriana et moi avons été testés positifs. Heureusement, nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages et salutations à tous 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3

– Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 21 mars 2020

Ceci est le troisième joueur de la Juventus à tester positif que Daniele Rugani et Blaise Matuidi ils ont également été infectés. Dans l’entité de Turin sont particulièrement préoccupés par Maurzio Sarri, aujourd’hui âgée de 61 ans, fume et a récemment souffert de pneumonie. Par conséquent, le club italien a fait part de ses inquiétudes à son entraîneur, qui lors des tests effectués était négatif.