Échange Tottenham pour Arsenal, Celtic pour Rangers et Leeds pour Manchester United

Chacun de ces footballeurs a pris la décision impopulaire de partir soit dans des circonstances controversées, soit pour jouer pour un rival détesté.

Nous supposons que l’impression de ces panneaux «Judas» sur des morceaux de papier valait l’argent pour les fans de Tottenham en colère contre Sol Campbell qui s’améliore pour améliorer sa carrière.

Vous trouverez ci-dessous 11 offres qui ont vu beaucoup de colère se répandre dans les tribunes de divers terrains de football, y compris Glasgow, Londres et Florence au fil des ans.

Ici, talkSPORT.com les classe par le désespoir provoqué par leurs transferts, le coup d’envoi avec Alan Smith quittant Leeds United pour Manchester United.

11. Alan Smith déménage de Leeds à Man United

Le fan de Leeds, un garçon, a affirmé une fois qu’il ne rejoindrait jamais Man United et était en larmes lorsque ses Blancs bien-aimés ont été relégués en 2004.

Pourtant, après la chute, le club a été obligé d’accepter une offre de 7 millions de livres sterling de la part de ses rivaux détestés et Smith n’était pas trop populaire auprès des supporters, bien que le joueur n’aurait probablement pas choisi Old Trafford si cela avait été à lui.

La légende de Leeds, Peter Lorimer, a depuis révélé que, parmi les clubs intéressés, Man United était le seul à être prêt à payer l’intégralité des frais de transfert plutôt qu’à répartir les paiements.

“Les fans de Leeds ne voulaient pas qu’il y aille, mais en ce qui concerne le club, Alan Smith s’y rendre nous a probablement évité d’entrer dans l’administration ou la liquidation beaucoup plus tôt que nous”, a-t-il déclaré.

Le mouvement d’Alan Smith a été l’un des plus rares dans le football

10. Nick Barmby échange Everton contre Liverpool

Everton a été choqué lorsque Barmby a rejeté un nouveau contrat lucratif pour le garder à Goodison à l’été 2000 parce qu’il voulait jouer pour Liverpool.

Le président des Toffees, Bill Kenwright, avait auparavant plaidé le cas de Barmby avec le manager anglais Kevin Keegan dans le but d’obtenir une plus grande reconnaissance internationale du joueur et a été stupéfait lorsqu’il a été informé du désir de Barmby de traverser Stanley Park.

“C’était en entendant qu’il avait utilisé six des pires mots de la langue anglaise en ce qui concerne les fans d’Everton:” Je veux jouer pour Liverpool “”, a-t-il déclaré.

Il a été le premier joueur à échanger le bleu contre le rouge depuis Dave Hickson en 1959 et lorsque les fans d’Everton lui ont donné un bâton à Anfield lors du derby d’octobre Merseyside, il a marqué un but et a célébré sauvagement, alors que Liverpool gagnait 3-1.

Les fans d’Everton étaient furieux quand Barmby a déménagé à Anfield

9. Carlos Tevez est accueilli à Manchester après avoir quitté United pour City

Tevez était très populaire à Man United lors d’un prêt réussi de deux ans où il a remporté la Ligue des champions en 2008, les fans scandant régulièrement: «Fergie, inscrivez-le».

Un an plus tard, cependant, il était un joueur de Man City – le premier à déménager directement au club depuis 1999 – et les supporters de la ville ont poursuivi le chant juste pour le frotter.

Le club, quant à lui, a célébré l’accord publiquement avec une énorme affiche: “Bienvenue à Manchester” en signe d’assentiment des fans que leur club est le seul à Manchester étant donné qu’Old Trafford se trouve en dehors des limites de la ville.

Sir Alex Ferguson n’était pas impressionné: “un petit club avec une petite mentalité”, avait-il déclaré à l’époque.

Carlos Tevez a brûlé ses ponts à Manchester

8. Ashley Cole quitte Arsenal pour Chelsea, son rival londonien

Bien qu’il ait sans aucun doute disparu au fil des ans, les fans d’Arsenal réservent toujours une haine spéciale pour Cole.

Il a rejoint Chelsea en 2006 après que sa relation avec les Gunners a tourné au vinaigre à la suite d’allégations de tapage en 2005 et il a attisé les flammes lorsqu’il a révélé dans son autobiographie la colère qu’il ressentait à l’idée de se voir offrir un nouveau contrat de 55000 £ par semaine par Arsenal.

Cela a donné lieu au surnom de «Cashley Cole», bien que ses citations aient été légèrement prises hors de leur contexte dans la mesure où il pensait qu’on lui offrait beaucoup moins que les Gunners avaient initialement promis de le payer.

Après tous les abus, Cole pensera sans doute que cela en valait la peine après un passage réussi avec Chelsea

7. Johan Cruyff quitte l’Ajax pour Feyenoord

L’Ajax a décidé de ne pas offrir un nouveau contrat à Cruyff, alors que pourrait-il faire pour les contrarier? Rejoignez les féroces rivaux Feyenoord, bien sûr.

Il avait joué dans les trois Coupes d’Europe consécutives de l’Ajax entre 1971 et 1973, mais en 1983, à l’âge de 37 ans, il a rejoint Feyenoord, une équipe qui aime souvent rappeler à l’Ajax qu’ils ont été le premier club néerlandais à remporter le plus grand prix d’Europe (en 1970). Et à la fin de la campagne, même le fan le plus inconditionnel de Feyenoord avait chaud à l’idée que Cruyff joue pour son équipe.

Comment pourraient-ils ne pas le faire lorsqu’ils célébraient un doublé de championnat et de coupe avec lui sur le côté, avec l’émergence d’un jeune joueur nommé Ruud Gullit?

. – Contributeur

Johan Cruyff en action pour Feyenoord est un peu bizarre aux yeux

6. Paul Ince passe du héros à zéro après la photo de Man United

Ince était le jeune talent brillant de West Ham dans les années 1980 et Hammer of the Year en 1989, mais le fan d’enfance d’Irons a suscité la colère de ses partisans quand il est parti cette année-là.

West Ham a été relégué et il allait toujours être difficile de garder le milieu de terrain, mais après qu’il ait été photographié avec un maillot Man United AVANT de signer pour le club, il était toujours connu sous le nom de Judas.

Il a depuis expliqué que cela avait été fait avant son départ en vacances, de sorte que sa pause n’a pas été interrompue en revenant pour le cliché obligatoire une fois la transaction terminée. Cependant, il a été accidentellement publié et les fidèles d’Upton Park n’ont jamais oublié et lui ont rappelé leurs sentiments envers lui chaque fois qu’il les jouait.

. – .

Paul Ince a reçu une réception bruyante à Upton Park

5. Sol Campbell fait scandale dans le nord de Londres

Campbell était l’un des jeunes talents les plus brillants à avoir gravi les échelons de la jeunesse à Tottenham et les fans l’aimaient.

Il était recherché à travers l’Europe et les Spurs auraient pu le vendre pour environ 25 millions de livres sterling alors qu’il aurait été l’un des plus gros frais de l’histoire, au lieu de cela, il a décroché un nouvel accord.

Tout respect que les supporters de la N17 avaient encore pour Campbell a été perdu dès qu’il a signé pour Arsenal, un rival du nord de Londres en 2001, pour rien, où il ferait partie de l’équipe Invincibles qui a remporté le titre de Premier League à White Hart Lane. Aie.

.

Le nom de Sol Campbell fait toujours l’objet de vilaines provocations de la part de certains fans des Spurs

4. Man United pince Eric Cantona de Leeds

La morale de ce récit de transfert est qu’il ne fait jamais de mal à demander.

Lorsque Leeds a tenté de signer l’arrière de Man United Denis Irwin en novembre 1992, ils ont été repoussés, seulement pour que les Red Devils ripostent avec une offre spéculative pour le français Mercurial Cantona, qui avait remporté le titre avec le club du Yorkshire plus tôt cette année-là.

Le patron de Leeds, Howard Wilkinson, a accepté l’accord de 1,2 million de livres sterling et Sir Alex Ferguson a obtenu son homme. Le statut de Cantona en tant que héros parmi les fans de Leeds a naturellement disparu, mais beaucoup de colère visait Wilkinson pour l’avoir laissé partir si peu.

Eric Cantona a remporté quatre titres de Premier League et deux Coupes FA à Old Trafford

3. Luis Figo passe du Barça au Real et les cochons volent

Figo était une star de Barcelone et faisait partie d’une équipe qui a remporté deux titres, une Coupe d’Espagne et une Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe, mais lorsque le Real Madrid a appelé en 2000, il n’a pas pu les refuser.

«Je suis venu à Madrid pour gagner plus de titres et pour le prestige. Et à de meilleures conditions financières, bien sûr », a-t-il déclaré. C’était une pilule amère pour les fans du Barça à regarder en regardant le Figo annoncer l’ère du “Galactico” de Madrid et ils ne l’ont jamais pardonné, avec un Clasico particulier au Camp Nou qui se démarquait.

En novembre 2002, une variété d’objets, dont des pièces de monnaie, des bouteilles et la tête d’un cochon, ont envahi le terrain alors que les supporters du Barça ont montré à leur ancien joueur à quel point ils ne l’aimaient pas. Figo a remporté deux titres espagnols et la Ligue des champions avec Madrid.

Luis Figo est devenu un Galactico mais valait-il toute la haine?

2. Roberto Baggio rejoignant la Juve provoque une émeute à Florence

Les fans de la Fiorentina détestent la Juventus. Cette aversion remonte à 1982, lorsque la Juve a arraché le titre à leur portée dans des circonstances controversées le dernier jour de la saison, tandis que la Vieille Dame les a également battus en finale de la Coupe UEFA 1990.

Ainsi, lorsque le petit garçon en or de la Fiorentina, Baggio, a été vendu à ses rivaux pour 8 millions de livres sterling peu de temps après, les fans se sont émus. Il est revenu à Florence en tant que joueur de la Juve en 1991 et le bus de l’équipe a nécessité une escorte policière dans les rues.

Pendant le match, il a subi toutes sortes d’abus, mais le match s’est terminé par une victoire à domicile, qui a également vu Baggio refuser de prendre une pénalité. Il a ensuite été remplacé et a réussi à enrouler les fans de la Juve également lorsqu’il s’est arrêté pour ramasser et draper une écharpe de la Fiorentina autour de son cou tout en quittant le terrain.

Roberto Baggio a provoqué un soulèvement à Florence

1. Mo Johnston parvient à aliéner deux groupes de supporters

L’arrivée de Johnston aux Rangers en 1989 a réussi à irriter les fans des deux côtés de la fracture de Glasgow.

Ayant marqué 52 buts en trois saisons au Celtic, Johnston a passé deux ans à Nantes en France et devait enfiler le maillot vert et blanc à son retour dans la ligue écossaise.

Il a même été photographié à l’été 1989 aux côtés du patron des Hoops, Billy McNeill, et a déclaré: “Il n’y a qu’une seule équipe pour laquelle je veux jouer et c’est Celtic.” Mais rien n’avait été officiellement signé et le manager des Rangers Graeme Souness – pas étranger à la controverse – a bondi et a emmené Johnston à Ibrox, ce qui en fait la première grande signature catholique du club.

Il a lentement séduit les fans sceptiques du Gers, grâce à 31 buts en 76 matchs, et a fièrement célébré son but dans le derby Old Firm.

Mo Johnston a fini par convaincre les fans des Rangers

.