Écoutez la couverture exclusive de la troisième journée sur talkSPORT 2

L’Angleterre cherche à remporter une série de victoires contre l’Afrique du Sud lors du quatrième test au New Wanderers Stadium.

Les touristes ont dominé avec la batte et le ballon le deuxième jour et chercheront à renforcer leur emprise sur le test lorsque le jeu reprendra ce matin.

Les joueurs de queue Mark Wood et Stuart Broad ont porté le total des premières manches de l’Angleterre à 400 avec quelques frappes magnifiques et les hôtes ont ensuite été déchiquetés avec le ballon, réduits à 88 pour six aux souches.

Afrique du Sud vs Angleterre: dates de tournée

26-30 décembre, 1er test, Centurion – L’Afrique du Sud remportée par 107 runs

3-7 janvier, 2e test, Cape Town (08:30 GMT start) – L’Angleterre a gagné par 189 points

16-20 janvier, 3e test, Port Elizabeth (08h00 GMT) – L’Angleterre a gagné par une manche et 53 points

24-28 janvier, 4e essai, Johannesburg (08:00 GMT)

31 janvier, SA Invitation XI, Paarl (08:00 GMT)

1er février, Afrique du Sud A, Paarl (08:00 GMT)

4 février, 1er ODI, Le Cap (j / n) (11h00 GMT)

7 février, 2 ODI, Durban (j / n) (11h00 GMT)

9 février, 3ème ODI, Johannesburg (08:00 GMT)

12 février, 1er Twenty20 international, East London (d / n) (16:00 GMT)

14 février, 2nd Twenty20 international, Durban (d / n) (16:00 GMT)

16 février, 3e Twenty20 international, Centurion (12h30 GMT)

