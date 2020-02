Écoutez la couverture exclusive du deuxième T20 alors que les hommes de Morgan cherchent à riposter

L’Angleterre cherchera à riposter contre l’Afrique du Sud lors du deuxième affrontement T20 de sa tournée hivernale.

Les hommes d’Eoin Morgan ont perdu par un point dans l’Est de Londres mercredi alors qu’ils gaspillaient une multitude de chances de remporter la victoire lors du premier match nul T20 entre les deux équipes.

L’Angleterre doit rebondir à Durban et égaliser la série avant le match final à Centurion dimanche.

talkSPORT 2 vous apportera une couverture LIVE exclusive de chaque balle, et voici comment vous pouvez écouter…

Afrique du Sud vs Angleterre: comment écouter

L’action jour-nuit doit commencer à 16 heures, heure du Royaume-Uni, vendredi après-midi.

Vous pouvez écouter toute l’action en cliquant ici ou en vous connectant à l’aide du lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application, sur la radio numérique DAB, via des appareils d’écoute connectés et sur 1089 ou 1053 MW.

Afrique du Sud vs Angleterre: qu’est-ce qui a été dit?

Le capitaine anglais Eoin Morgan: «Nous devons améliorer la façon dont nous avons joué la fin de la poursuite. À mi-chemin, nous avons parlé de la façon dont les batteurs d’Afrique du Sud qui arrivaient avaient du mal à frapper le ballon.

“Nous en parlerons au cours des prochaines 24 heures et j’espère avoir une réponse et un état d’esprit clair pour Durban.”

Le capitaine sud-africain Quinton de Kock: «C’était très serré, mais nous le savions à mi-parcours. Nous devions garder nos bases et nous pourrions finir par gagner.

“Nous allons en profiter ce soir, mais la planification du deuxième match de la série commence demain et nous voulons être impitoyables.”

Afrique du Sud vs Angleterre: résultats et matchs à venir

26-30 décembre, 1er test, Centurion – L’Afrique du Sud remportée par 107 runs

3-7 janvier, 2e test, Le Cap – Angleterre remportée par 189 points

16-20 janvier, 3e test, Port Elizabeth – Angleterre remportée par une manche et 53 runs

24-28 janvier, 4e essai, Johannesburg – Angleterre remportée par 191 points (série gagnée)

31 janvier, SA Invitation XI, Paarl – Angleterre remportée par 77 runs

1er février, contre l’Afrique du Sud Invitation XI, Paarl – SA remportée par quatre guichets

4 février 1er ODI, Le Cap – L’Afrique du Sud remportée par 7 guichets

7 février, 2 ODI, Durban – Match abandonné

9 février, 3ème ODI, Johannesburg – Angleterre remportée par 2 guichets

12 février, 1er Twenty20 international, East London (d / n) (16:00 GMT) – L’Afrique du Sud remportée par 1 run

14 février, 2nd Twenty20 international, Durban (d / n) (16:00 GMT)

16 février, 3e Twenty20 international, Centurion (12h30 GMT)

