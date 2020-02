Écoutez la couverture exclusive du troisième ODI alors que les hommes d’Eoin Morgan tentent d’éviter la défaite en série

L’Angleterre doit remporter l’ODI final contre l’Afrique du Sud à Johannesburg pour éviter la défaite en trois matchs.

Les touristes ont remporté la série Test mais ont subi une lourde défaite contre leurs hôtes le premier jour, avant que le second ne soit abandonné à cause de la pluie.

Dimanche, Joe Root et l’Angleterre affrontent l’Afrique du Sud dans le troisième ODI

Cela signifie que les champions du monde d’Eoin Morgan doivent l’emporter dimanche à Johannesburg pour éviter une première défaite de la série bilatérale ODI en trois ans.

Afrique du Sud vs Angleterre: comment écouter

L’action doit commencer à 8h [GMT] Dimanche matin.

Afrique du Sud vs Angleterre: équipes

Effectif ODI Afrique du Sud: Quinton de Kock (capt & wk), Temba Bavuma, Bjorn Fortuin, Beuran Hendricks, Reeza Hendricks, Sisanda Magala, Janneman Malan, David Miller, Lungi Ngidi, Andile Phehlukwayo, Tabraiz Shamsi, Lutho Sipamla, Jon-Jon Smuts, Rassie van der Dussen, Kyle Verreynne.

Effectif Angleterre ODI: Eoin Morgan (capt), Moeen Ali, Jonny Bairstow (sem), Tom Banton (sem), Sam Curran, Tom Curran, Joe Denly, Chris Jordan, Saqib Mahmood, Dawid Malan, Matthew Parkinson, Adil Rashid, Joe Root, Jason Roy , Chris Woakes.

Afrique du Sud vs Angleterre: résultats et matchs à venir

26-30 décembre, 1er test, Centurion – L’Afrique du Sud remportée par 107 runs

3-7 janvier, 2e test, Le Cap – Angleterre remportée par 189 points

16-20 janvier, 3e test, Port Elizabeth – Angleterre remportée par une manche et 53 runs

24-28 janvier, 4e essai, Johannesburg – Angleterre remportée par 191 points (série gagnée)

31 janvier, SA Invitation XI, Paarl – Angleterre remportée par 77 runs

1er février, contre l’Afrique du Sud Invitation XI, Paarl – SA remportée par quatre guichets

4 février 1er ODI, Le Cap – L’Afrique du Sud remportée par 7 guichets

7 février, 2 ODI, Durban – Match abandonné

9 février, 3ème ODI, Johannesburg (08:00 GMT)

12 février, 1er Twenty20 international, East London (d / n) (16:00 GMT)

14 février, 2nd Twenty20 international, Durban (d / n) (16:00 GMT)

16 février, 3e Twenty20 international, Centurion (12h30 GMT)

