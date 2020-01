Écoutez la demi-finale de la Coupe Carabao ICI, ainsi que les formations confirmées pour le choc

Aston Villa et Leicester City s’affrontent pour une place à Wembley ce soir – et vous pouvez écouter toute l’action en direct sur talkSPORT.

Les rivaux de Premier League s’affrontent à Villa Park lors d’un affrontement en demi-finale de la Coupe Carabao en demi-finale, avec une égalité délicate à 1-1 depuis le match aller au King Power Stadium il y a trois semaines.

Villa Park accueille la demi-finale de la Coupe Carabao ce soir

La victoire des hôtes leur assurerait leur troisième voyage au stade national depuis mai 2018 après avoir perdu une finale des éliminatoires du championnat contre Fulham à cette occasion, mais en rattrapant en battant Derby en mai dernier pour décrocher sa place en Premier League.

“Le club de football a remporté cette compétition cinq fois auparavant”, a déclaré le patron de Villa, Dean Smith. «Il a une belle histoire.

«Arriver à une finale de coupe nationale majeure lors de ma première saison complète serait magnifique. Nous savons à quel point nous nous sentions la saison dernière avec la finale des éliminatoires, à quel point Wembley est formidable et le facteur de bien-être que cela apporte. »

Mbwana Samatta a obtenu ses débuts à Aston Villa pour le match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao à domicile contre Leicester.

Après quatre matchs consécutifs sans attaquant reconnu, la capture de 8,5 millions de livres sterling de Genk a été lancée directement dans l’alignement de départ comme l’un des trois changements à l’équipe qui a battu Watford 2-1 en Premier League il y a une semaine, avec la Tanzanie international remplaçant le banc Trezeguet.

Samatta était une signature de 10 millions de livres sterling de Genk dans la fenêtre de transfert de janvier

Smith a opté pour Orjan Nyland dans le but au lieu de Pepe Reina, qui n’était même pas sur le banc, et Douglas Luiz est venu pour Danny Drinkwater, qui était à égalité en coupe.

Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, a apporté deux changements à l’équipe qui a dépassé West Ham 4-1 mercredi dernier, l’attaquant Jamie Vardy sur le banc après avoir subi une blessure au fessier dans ce match, Kelechi Iheanacho étant intervenu.

Wilfred Ndidi est revenu dans l’alignement de départ en raison d’une blessure au genou à Nampalys Mendy.

“C’est une demi-finale et une merveilleuse opportunité pour nous”, a déclaré Rodgers.

«Nous avons bien joué lors du premier match et nous n’avons pas obtenu le résultat que nous voulions, donc nous avons hâte. Ce sera serré mais les deux équipes se donneront à fond.

«Ils sont confiants, après de bons résultats. Nous devons apporter cette qualité que nous avons eue et l’utiliser pour arriver à cette finale.

«Nous devons rester calmes. Il y a beaucoup d’émotion autour de ces jeux. Il faut jouer avec émotion mais aussi calme. Nous sommes satisfaits de la situation. “

Voici comment vous pouvez écouter le match…

Compositions confirmées

